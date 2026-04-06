Девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (16+) запомнился зрителям сразу двумя событиями. Снегирь встал на одно колено во время зрительского голосования и вручил Колибри коробочку с кольцом, украшенным крупным сверкающим камнем. Ведущий Вячеслав Макаров объявил: она согласилась.

После этого романтичного момента стало известно, что Колибри продолжит участие в проекте. А вот Снегирю предстояло пройти через голосование жюри. Судьям пришлось выбирать между ним и Лягушкой. Большинство проголосовало за разоблачение пернатого сердцееда.

Версии звучали разные: Дима Журавлёв, Роман Архипов. Трое судей назвали имя Арсения Бородина. И не ошиблись.

Когда маска была снята, Бородин поблагодарил жюри, зрителей, ведущего и всю команду проекта. Валерия призналась, что заподозрила его лишь в прошлом выпуске. «Ты делал невероятные вещи. Нам было так интересно», — сказала певица. Она также добавила, что Снегиря запомнят надолго, и попросила артиста не расстраиваться из-за выбывания.

Филипп Киркоров остался верен себе. По его словам, у него всегда был хороший вкус на молодые таланты, и Бородин не исключение. «Потрясающий певец, которого я водил в ЦУМ», — заявил он.

Сам Арсений объяснил жест с кольцом просто: он хотел поддержать Колибри и пожелать ей удачи в дальнейших выпусках.