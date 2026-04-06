Снегирь сделал предложение Колибри и был раскрыт в шоу «Маска» 5 апреля

Девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (16+) запомнился зрителям сразу двумя событиями. Снегирь встал на одно колено во время зрительского голосования и вручил Колибри коробочку с кольцом, украшенным крупным сверкающим камнем. Ведущий Вячеслав Макаров объявил: она согласилась.

После этого романтичного момента стало известно, что Колибри продолжит участие в проекте. А вот Снегирю предстояло пройти через голосование жюри. Судьям пришлось выбирать между ним и Лягушкой. Большинство проголосовало за разоблачение пернатого сердцееда.

Версии звучали разные: Дима Журавлёв, Роман Архипов. Трое судей назвали имя Арсения Бородина. И не ошиблись.

Когда маска была снята, Бородин поблагодарил жюри, зрителей, ведущего и всю команду проекта. Валерия призналась, что заподозрила его лишь в прошлом выпуске. «Ты делал невероятные вещи. Нам было так интересно», — сказала певица. Она также добавила, что Снегиря запомнят надолго, и попросила артиста не расстраиваться из-за выбывания.

Филипп Киркоров остался верен себе. По его словам, у него всегда был хороший вкус на молодые таланты, и Бородин не исключение. «Потрясающий певец, которого я водил в ЦУМ», — заявил он.

Сам Арсений объяснил жест с кольцом просто: он хотел поддержать Колибри и пожелать ей удачи в дальнейших выпусках.

10 штрафов для дачников в 2026 году: суммы и как их избежать
В Рязанской области стартовал проект «Уроки географии»

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Новости России

Дети Лерчек плачут перед сном и боятся, что мама умирает — SHOT

Валерия проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Врачи выявили множественные метастазы.
Происшествия

В Рязанской области на 6 апреля подтоплены 169 участков и 17 мостов

6 апреля в Рязанской области вода отступила с части территорий, но подтопления продолжаются. За сутки освободились 19 приусадебных участков в Ермишинском округе.
Происшествия

В посёлке Борки в Рязани подтоплено уже 120 участков из-за подъема Оки

Коммунальная инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Угрозы для жителей на данный момент нет.
Новости кино и ТВ

Арсений Бородин снял маску Снегиря в шоу «Маска» и объяснил свой выбор персонажа

В воскресенье, 5 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый выпуск седьмого сезона главного шоу страны «Маска». Восьмым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец и музыкант Арсений Бородин. Он скрывался под маской Снегиря. Также в этом выпуске к членам жюри присоединился победитель шестого сезона шоу «Маска» Александр Панайотов. Он подменял Сергея Лазарева.
Происшествия

Уровень воды в Оке вырос до 517 см в Рязани

Цифры меняются каждый день. В одном районе вода растет почти на 30 сантиметров, в другом — заметно уходит. Сейчас разберем, где ситуация может повлиять на дороги и населенные пункты.
Новости России

Труп мужчины в чемодане обнаружили на северо-востоке Москвы

По информации источника, гражданка, гулявшая по Лианозовскому лесопитомнику, увидела в овраге синий чемодан. Внутри было тело человека. 
Общество

Священник просто и понятно объяснил, что можно завтра делать, а что нельзя

Священник Владислав Береговой опубликовал пост о том, что православным христианам можно и нельзя делать завтра. Написал с юмором, но по существу.
Происшествия

В Рязани полицейские пресекли 18 нарушений миграционного законодательства

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений. 

