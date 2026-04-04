«Авангард», «Кинжал», «Циркон», «Орешник»: что умеют гиперзвуковые ракеты России и почему их не перехватить

Россия остаётся единственной страной, поставившей гиперзвуковое оружие на боевое дежурство. Четыре ракетных комплекса — «Авангард», «Кинжал», «Циркон» и «Орешник» — работают по разным принципам и закрывают разные боевые задачи: от уничтожения авианосцев до удара по подземным бункерам. Об этом пишет Телеканал 360.

Что такое гиперзвук и почему он меняет правила

Гиперзвуковой считается скорость выше пяти чисел Маха — это больше 6170 км/ч на уровне моря. Для сравнения: большинство современных крылатых ракет летят на скорости 800–900 км/ч.

На гиперзвуке физика ведёт себя иначе. Воздух перед аппаратом сжимается настолько, что его молекулы ионизируются и превращаются в плазму. Этот светящийся кокон экранирует радиосигналы — ракета становится практически невидимой для обычных радаров.

Обычные реактивные двигатели на таких скоростях не работают. Инженерам пришлось создавать прямоточные воздушно-реактивные двигатели, где топливо сгорает прямо в сверхзвуковом потоке воздуха.

Два класса гиперзвукового оружия

Специалисты делят гиперзвуковое оружие на два принципиально разных типа.

Планирующие крылатые блоки (HGV) — их разгоняет баллистическая ракета, после чего боевой блок отделяется и планирует в верхних слоях атмосферы, маневрируя по курсу и высоте. Траектория непредсказуема — именно этим они опасны.

Гиперзвуковые крылатые ракеты — летят ниже, на высоте 20–30 км, используют собственный прямоточный двигатель на атмосферном кислороде. Они держатся ниже зон обнаружения многих радаров и поддерживают высокую скорость на всём маршруте.

Россия имеет оба типа в серийном производстве и боевом применении.

«Авангард»: стратегический щит на 27 Махах

«Авангард» — это стратегическое оружие сдерживания. Планирующий блок разгоняет межконтинентальная баллистическая ракета, после чего блок движется к цели со скоростью от 20 до 27 Махов — от 24 480 до 33 076 км/ч.

На всём пути он маневрирует по курсу и высоте, двигаясь в оболочке из раскалённой плазмы. При этом сохраняет управляемость и точность, сопоставимую с обычной крылатой ракетой.

Комплекс рассчитан на ядерную боевую часть. Он уже несёт боевое дежурство — в отличие от большинства зарубежных аналогов, которые пока проходят испытания.

Главная задача «Авангарда» — гарантировать России удар возмездия в любых условиях, включая сценарий, при котором противник развернул глобальную систему противоракетной обороны.

«Кинжал»: охотник за бункерами и кораблями

«Кинжал» (Х-47М2) стал первым гиперзвуковым оружием, применённым в реальных боевых условиях. Это авиационный комплекс: высотный перехватчик МиГ-31К поднимает ракету на большую высоту, разгоняет её в разреженном воздухе, после чего она включает собственный двигатель и достигает скорости до 10 Махов.

Ключевые характеристики:

Дальность — до 2000–3000 км с учётом радиуса носителя

Цели — стационарные объекты и движущиеся корабли

Траектория — не баллистическая, постоянно маневрирующая

Именно «Кинжал» получил репутацию «убийцы бункеров»: кинетическая энергия удара позволяет пробивать многометровые железобетонные перекрытия даже без специальной боевой части.

«Циркон»: конец эпохи авианосцев

«Циркон» создавался как противокорабельная ракета для ВМФ. Её отличие от других систем — собственный гиперзвуковой прямоточный двигатель, который обеспечивает стабильный полёт в атмосфере со скоростью 6–8 Махов.

Ракета поражает цели на дальности от 400 до 1000 км. Пуск возможен как с надводных кораблей, в частности, с фрегатов проекта 22350, так и с атомных подводных лодок типа «Северодвинск».

Несмотря на изначальное морское предназначение, «Циркон» эффективно работает и по наземным целям. В 2026 году интенсивность его боевого применения заметно выросла, что указывает на выход серийного производства на плановые объёмы.

«Орешник»: новый класс угрозы для Европы

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности с дальностью до 5500 км. Это не просто быстрая ракета: её главная особенность — разделяющиеся боевые блоки, которые на конечном участке траектории развивают скорость до 10 Махов, то есть около 12 380 км/ч.

Ракетный комплекс «Орешник», кадр из видео Минобороны РФ

Боеголовки входят в атмосферу, разогретые до 4000 °C. Кинетическая энергия удара колоссальна — разрушения сопоставимы со взрывом даже без ядерного заряда.

Технические параметры:

До 10 разделяющихся блоков в неядерном или ядерном (до 900 килотонн) исполнении

Время подлёта до баз НАТО в Восточной Европе — считанные минуты

Перехват существующими средствами ПВО — практически невозможен

Появление «Орешника» в арсенале РФ вызвало серьёзное беспокойство в штабах Североатлантического альянса.

Почему современные системы ПВО не справляются

Существующие зенитные ракетные комплексы рассчитаны на уничтожение целей, летящих по предсказуемым траекториям. Гиперзвук ломает эту логику по двум причинам.

Первая — скорость. Когда ракета преодолевает несколько километров в секунду, у операторов остаются буквально секунды от момента обнаружения до удара. Запустить и навести противоракету за это время технически невозможно.

Вторая — манёвр. Компьютер зенитного комплекса рассчитывает точку встречи с целью. Но если цель постоянно меняет курс и высоту, расчёт становится бессмысленным — противоракета летит в точку, где ракеты уже нет.

Изображение сгенерировано нейросетью

По оценкам военных аналитиков, надёжный массовый перехват гиперзвуковых блоков при нынешнем уровне технологий невозможен ни для одной страны мира.

Что это значит для глобального баланса сил

Россия стала первой страной, не просто разработавшей, но и боевым применением подтвердившей работоспособность гиперзвукового оружия сразу в нескольких классах. Стратегическая логика здесь проста: если противник понимает, что никакой «противоракетный зонтик» не защитит его инфраструктуру от быстрого и точного удара, порог агрессии резко повышается.

Именно в этом, по мнению российского военного руководства, и состоит основная задача гиперзвукового арсенала — не победа в войне, а её предотвращение.

Ответы на вопросы

Какая из российских гиперзвуковых ракет самая быстрая? «Авангард» достигает 27 Махов (до 33 000 км/ч) — это рекордный показатель среди серийных систем. «Кинжал» и «Орешник» летят на скорости около 10 Махов, «Циркон» — 6–8 Махов.

Чем «Орешник» отличается от «Авангарда»? «Авангард» — это планирующий блок для межконтинентальной баллистической ракеты, оружие стратегического сдерживания с ядерным зарядом. «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности с разделяющимися блоками, способная применяться и в обычном, и в ядерном снаряжении.

Есть ли у НАТО аналоги этих систем? По состоянию на 2026 год ни одна страна НАТО не имеет гиперзвукового оружия, принятого на вооружение и применённого в боевых условиях. США и европейские союзники ведут разработки, однако большинство программ находится на стадии испытаний.