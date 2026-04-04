В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны поезда. Фото приволжской транспортной прокуратуры
Новости России

Врач расплакалась, рассказывая о спасении людей из поезда в Ульяновской области

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Главврач Чердаклинской больницы Евгения Рекина расплакалась в беседе с «КП», рассказывая о спасении людей из опрокинувшего поезда в Ульяновской области.

Рейс следовал из Москвы в Челябинск, но потерпел крушение утром в пятницу. Известно о 35 пострадавших. Предварительно, причиной ЧП стало плохое состояние ж/д полотна.

Врач уточнила, что ее бригада прибыла на место трагедии одной из первых. Медики ехали в машине и готовились к худшему. Они посчитали, что в одном вагоне было примерно 50 человек, а всего перевернулось семь.

Специалист призналась, что восхищена работой сотрудников МЧС, которые выполняли огромный объем работы.

«На наших глазах они вытаскивали детишек из последнего вагона — он был наклонен, не упал до конца, а остальные семь уже лежали. Люди не стонали, не кричали. Кто-то сам подходил: «У меня тут болит, там болит». Мы всех осматривали», — отметила Рекина.

По словам собеседницы издания, многие врачи плакали после смены.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

