Фото: freepik.com/
Общество

В правительстве России оценили состояние внутреннего рынка топлива

Анастасия Мериакри
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что внутренний рынок топлива в России полностью сбалансирован и обеспечен бензином и дизельным топливом.

«Что касается физических показателей, производство бензина и потребление внутри рынка, этот баланс есть, он сбалансирован. Наш рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом», — заявил он РИА Новости.

Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке правительство ввело временные ограничения на экспорт топлива. Со 2 апреля по 31 июля для нефтяных компаний действует запрет на экспорт бензина. Также до конца июля продолжает действовать запрет на вывоз топлива для компаний, которые его не производят.

Как пояснили в правительстве, эта мера необходима для обеспечения высокого сезонного спроса, поддержки сельскохозяйственных работ, стабилизации цен на фоне роста мировых котировок нефти, вызванного геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке.

