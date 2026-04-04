Павел Малков и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Рязанской области

В Рязани 4 апреля прошла рабочая встреча губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова и президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Главной темой переговоров стало развитие этого вида спорта в регионе.
Губернатор подчеркнул, что самбо — это отечественный вид единоборств с богатой историей и сильными традициями, который для многих является настоящей школой характера. Павел Малков поделился личным опытом, рассказав, что занимался самбо в студенческие годы и знает, какую пользу этот спорт приносит в жизни. Кроме того, три года назад партия «Единая Россия» запустила проект «Zа самбо», который также направлен на популяризацию этого вида спорта.
Особое внимание планируется уделить развитию самбо в школах, чтобы как можно больше детей могли приобщиться к этому виду спорта.