Фото: правительство Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Рязанской области

Анастасия Мериакри
В Рязани 4 апреля прошла рабочая встреча губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова и президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Главной темой переговоров стало развитие этого вида спорта в регионе.

Губернатор подчеркнул, что самбо — это отечественный вид единоборств с богатой историей и сильными традициями, который для многих является настоящей школой характера. Павел Малков поделился личным опытом, рассказав, что занимался самбо в студенческие годы и знает, какую пользу этот спорт приносит в жизни. Кроме того, три года назад партия «Единая Россия» запустила проект «Zа самбо», который также направлен на популяризацию этого вида спорта.

«Самбо является базовым видом спорта для региона, который активно развивается, есть хорошие результаты: недавно рязанец Рауль Бабаев завоевал бронзу на чемпионате России. На встрече договорились продолжать совместную работу: расширять возможности для занятий, поддерживать тренеров и спортсменов, проводить соревнования», – подчеркнул по итогам встречи Павел Малков.

Особое внимание планируется уделить развитию самбо в школах, чтобы как можно больше детей могли приобщиться к этому виду спорта.

