На странице поисково-спасательного отряда «Мещера» ВКонтакте опубликованы фотографии с места обнаружения тела пропавшего 19-летнего студента Ивана Брысина.
По информации волонтёров, сначала была найдена шапка молодого человека, потом, вызванные правоохранители, обнаружили труп.
Тело из реки Лыбедь в центре Рязани подняли сотрудники МЧС России.
По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено.
Сейчас по факту смерти молодого человека 2004 года рождения проводят проверку сотрудники Московского МСО Рязани.
Напомним, Иван Брысин — член молодёжного парламента при Рязанской городской Думе. Он пропал вечером 9 февраля. Парень — уроженец Сапожковского района, закончил школу в населённом пункте Морозовы Борки.
Источник сообщил 7info, что Брысин набрал большой балл на ЕГЭ по истории, активно занимался волонтёрством. Иван сотрудничал с КПРФ, фотографировался с Геннадием Зюгановым.
Студент всегда звонил родителям, был очень ответственным. После того, как он не вышел на связь в пятницу, родственники забили тревогу.