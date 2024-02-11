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Поисковики опубликовали фото с места гибели 19-летнего студента Ивана Брысина

Автор: 7info

Опубликовано

На странице поисково-спасательного отряда «Мещера» ВКонтакте опубликованы фотографии с места обнаружения тела пропавшего 19-летнего студента Ивана Брысина.

Поисковики опубликовали фото с места гибели 19-летнего студента Ивана Брысина
Поисковики опубликовали фото с места гибели 19-летнего студента Ивана Брысина

По информации волонтёров, сначала была найдена шапка молодого человека, потом, вызванные правоохранители, обнаружили труп.

Тело из реки Лыбедь в центре Рязани подняли сотрудники МЧС России.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено.

Сейчас по факту смерти молодого человека 2004 года рождения проводят проверку сотрудники Московского МСО Рязани.

Напомним, Иван Брысин — член молодёжного парламента при Рязанской городской Думе. Он пропал вечером 9 февраля. Парень — уроженец Сапожковского района, закончил школу в населённом пункте Морозовы Борки.

Источник сообщил 7info, что Брысин набрал большой балл на ЕГЭ по истории, активно занимался волонтёрством. Иван сотрудничал с КПРФ, фотографировался с Геннадием Зюгановым.

Студент всегда звонил родителям, был очень ответственным. После того, как он не вышел на связь в пятницу, родственники забили тревогу. 

Поисковики опубликовали фото с места гибели 19-летнего студента Ивана Брысина
Фото со страницы первого секретаря Рязанского обкома КПРФ Дениса Сидорова
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