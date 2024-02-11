Пропавший в Рязани Иван Брысин найден мёртвым — источник

Пропавший в Рязани 19-летний Иван Брысин найден мёртвым, сообщил 7info осведомлённый источник.

По его словам, труп молодого человека опознали родители.

Собеседник агентства рассказал, что Брысин закончил с большим успехом школу в селе Морозовы Борки Сапожковского района Рязанской области.

На странице школы ВКонтакте есть информация о встрече выпускника с учениками. Вот, что о нём пишут: Иван занимает активную общественную позицию, хорошо зарекомендовал себя не только в студенческом коллективе, но и среди преподавательского состава. Иван рассказал ребятам о перспективах развития волонтёрского движения, возможности реализовать свои проекты.

Фото: vk.com/shcoolmborki

Молодой человек вёл здоровый образ жизни, регулярно звонил родителям. После того как Иван не вышел на связь вечером 9 февраля родственники забили тревогу.

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