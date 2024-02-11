Воскресенье, 11 февраля, 2024

Стало известно, как нашли труп Ивана Брысина

Сообщается, что добровольцы нашли шапку, принадлежавшую пропавшему, после чего на место вызвали силовиков.

На Солотчинском шоссе в Рязани перевернулся автомобиль

По словам анонимного источника, авария произошла около села Шумашь.

Пропавший в Рязани Иван Брысин найден мёртвым — источник

Собеседник агентства рассказал, что Брысин закончил с большим успехом школу в селе Морозовы Борки Сапожковского района Рязанской области.

В Рязанской области ожидается ледяной дождь

Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

Пропавший в Рязани Иван Брысин найден мёртвым — источник

7info
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На Солотчинском шоссе в Рязани перевернулся автомобиль

Пропавший в Рязани 19-летний Иван Брысин найден мёртвым, сообщил 7info осведомлённый источник.

Стало известно, как нашли труп Ивана Брысина

По его словам, труп молодого человека опознали родители.

Собеседник агентства рассказал, что Брысин закончил с большим успехом школу в селе Морозовы Борки Сапожковского района Рязанской области.

На странице школы ВКонтакте есть информация о встрече выпускника с учениками. Вот, что о нём пишут:  Иван занимает активную общественную позицию, хорошо зарекомендовал себя не только в студенческом коллективе, но и среди преподавательского состава. Иван рассказал ребятам о перспективах развития волонтёрского движения, возможности реализовать свои проекты. 

Пропавший в Рязани Иван Брысин найден мёртвым — источник
Фото: vk.com/shcoolmborki

Молодой человек вёл здоровый образ жизни, регулярно звонил родителям. После того как Иван не вышел на связь вечером 9 февраля родственники забили тревогу.

В группе «Лиза Алерт» под постом о поисках парня появилась следующая запись: Стоп, проверка информации!

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Новости

Стало известно, как нашли труп Ивана Брысина

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Сообщается, что добровольцы нашли шапку, принадлежавшую пропавшему, после чего на место вызвали силовиков.

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По словам анонимного источника, авария произошла около села Шумашь.

В Рязанской области ожидается ледяной дождь

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Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

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