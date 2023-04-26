Подведены итоги работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год

Во вторник, 25 апреля, в большом зале областного объединения организаций профсоюзов состоялось VII заседание Комитета Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Участники заседания утвердили исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерский баланс Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год,

С публичным отчётом об итогах работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год выступила Елена Митина, председатель областной организации Профсоюза.

Основные показатели и цифры:

— на 1 января 2023 года в Реестре областной организации Профсоюза зарегистрировано: 27 территориальных, 588 первичных профсоюзных организаций;

— на профсоюзном учёте состоит 23087 членов профсоюза, из них 13412 — работающие, 9275 — студенты, 400 — неработающие пенсионеры, процент охвата профсоюзным членством составляет 68%;

— количество профсоюзного актива — 11 378, штатных работников — 33 человека;

— действуют 198 школ профсоюзного актива (ШПА) и постоянно действующих семинаров (ПДС);

— проведено 10 заседаний Президиума областной организации, рассмотрено 116 вопросов, предусмотренных планом основных мероприятий;

— заключено 28 территориальных соглашений между Профсоюзом и органами управления образованием из 29, 16 соглашений из них 3-х сторонние;

— в 536 первичных профсоюзных организаций заключен коллективный договор, либо распространяется действие иных коллективных договоров;

— в ряде районов реализуются более 20 дополнительных социально-экономических льгот работникам образования, предусмотренные региональным, территориальными соглашениями;

— в 2022 году были сохранены все ранее установленные социальные льготы и гарантии и приняты новые;

— увеличены: размер ежемесячной доплаты с 3000 руб. до 5000 руб., единовременной выплаты с 10000 руб. до 20000 руб., расширен перечень получателей единовременной выплаты;

— правовой инспекцией областной организации Профсоюза было проведено 479 проверок работодателей, в том числе: 95 комплексных, 384 тематических проверки;

— в территориальных организациях профсоюза проведена 161 тематическая проверка по различным вопросам;

— оказана правовая помощь 187 организациям и членам Профсоюза;

— рассмотрено 98 жалоб и иных письменных обращений членов Профсоюза, из них 96 (98%) признаны обоснованными и удовлетворены;

— на личном приеме принято 2305 членов Профсоюза, из которых 2298 обращений удовлетворены.

— экономическая эффективность деятельности Рязанской областной организации Профсоюза в 2022 году составила 26,8 млн. рублей;

— внештатными техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда рассмотрено 64 обращения членов Профсоюза, из которых более 92% разрешено в пользу работников;

— финансирование мероприятий по охране труда в 2022 году составило 65922,8 тыс. рублей.

— Как видно из отчета, в 2022 году была проведена значительная работа по всем направлениям уставной деятельности и на всех уровнях Рязанской областной организации Профсоюза. Но, вместе с тем, остаются проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие организации. В первую очередь это низкий процент профсоюзного членства в ряде районных организаций Профсоюза. Поэтому, по прежнему, первоочередной задачей территориальных и первичных профсоюзных организаций Рязанского региона в 2023 году является работа по мотивации профсоюзного членства, — подчеркнула Елена Митина. — Внимательно изучив настоящий отчёт (доклад), председатель каждой организации Профсоюза может самостоятельно определить цели и задачи по улучшению профсоюзной деятельности применительно к своей организации. Подводя итоги деятельности областной организации Профсоюза хочется поблагодарить председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций за большую и плодотворную работу, проделанную в 2022 году.

В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и участников смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзов Рязанской области» и Всероссийского конкурса «Гимн Профсоюза».