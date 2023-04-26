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Среда, 26 апреля, 2023

Подведены итоги работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год

Во вторник, 25 апреля, в большом зале областного объединения организаций профсоюзов состоялось VII заседание Комитета Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Участники заседания утвердили исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерский баланс Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год,

С публичным отчётом об итогах работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год выступила Елена Митина, председатель областной организации Профсоюза.

Основные показатели и цифры:

— на 1 января 2023 года в Реестре областной организации Профсоюза зарегистрировано: 27 территориальных, 588 первичных профсоюзных организаций;

— на профсоюзном учёте состоит 23087 членов профсоюза, из них 13412 — работающие, 9275 — студенты, 400 — неработающие пенсионеры, процент охвата профсоюзным членством составляет 68%;

— количество профсоюзного актива — 11 378, штатных работников — 33 человека;

— действуют 198 школ профсоюзного актива (ШПА) и постоянно действующих семинаров (ПДС);

— проведено 10 заседаний Президиума областной организации, рассмотрено 116 вопросов, предусмотренных планом основных мероприятий;

— заключено 28 территориальных соглашений между Профсоюзом и органами управления образованием из 29, 16 соглашений из них 3-х сторонние;

— в 536 первичных профсоюзных организаций заключен коллективный договор, либо распространяется действие иных коллективных договоров;

— в ряде районов реализуются более 20 дополнительных социально-экономических льгот работникам образования, предусмотренные региональным, территориальными соглашениями;

— в 2022 году были сохранены все ранее установленные социальные льготы и гарантии и приняты новые;

— увеличены: размер ежемесячной доплаты с 3000 руб. до 5000 руб., единовременной выплаты с 10000 руб. до 20000 руб., расширен перечень получателей единовременной выплаты;

— правовой инспекцией областной организации Профсоюза было проведено 479 проверок работодателей, в том числе: 95 комплексных, 384 тематических проверки;

— в территориальных организациях профсоюза проведена 161 тематическая проверка по различным вопросам;

— оказана правовая помощь 187 организациям и членам Профсоюза;

— рассмотрено 98 жалоб и иных письменных обращений членов Профсоюза, из них 96 (98%) признаны обоснованными и удовлетворены;

— на личном приеме принято 2305 членов Профсоюза, из которых 2298 обращений удовлетворены.

— экономическая эффективность деятельности Рязанской областной организации Профсоюза в 2022 году составила 26,8 млн. рублей;

— внештатными техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда рассмотрено 64 обращения членов Профсоюза, из которых более 92% разрешено в пользу работников;

— финансирование мероприятий по охране труда в 2022 году составило 65922,8 тыс. рублей.

— Как видно из отчета, в 2022 году была проведена значительная работа по всем направлениям уставной деятельности и на всех уровнях Рязанской областной организации Профсоюза. Но, вместе с тем, остаются проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие организации. В первую очередь это низкий процент профсоюзного членства в ряде районных организаций Профсоюза. Поэтому, по прежнему, первоочередной задачей территориальных и первичных профсоюзных организаций Рязанского региона в 2023 году является работа по мотивации профсоюзного членства, — подчеркнула Елена Митина. — Внимательно изучив настоящий отчёт (доклад), председатель каждой организации Профсоюза может самостоятельно определить цели и задачи по улучшению профсоюзной деятельности применительно к своей организации. Подводя итоги деятельности областной организации Профсоюза хочется поблагодарить председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций за большую и плодотворную работу, проделанную в 2022 году.

В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и участников смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзов Рязанской области» и Всероссийского конкурса «Гимн Профсоюза».

Подведены итоги работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год
Подведены итоги работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год
Подведены итоги работы Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год

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