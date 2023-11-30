Подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», передали в детские больницы

Дети, которые лечатся в больницах, как никто нуждаются во внимании и поддержке. Если мы можем порадовать их, поднять настроение после неприятных медицинских манипуляций, это нужно обязательно сделать. С каждый годом масштаб акции растет, все больше подарков мы передаем в больницы – спасибо за это всем неравнодушным,

— подчеркнула глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.