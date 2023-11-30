Подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», передали в детские больницы

Депутаты Рязанской городской Думы передали все подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», в детские больницы.
Игрушки и материалы для творчества подарили маленьким пациентам ОДКБ им. Дмитриевой и городской клинической больницы №11. Часть собранных вещей отправят детям в медучреждения Херсонской области, пишет пресс-служба гордумы.
Акция «Коробка храбрости» проходила с 9 ноября. Ее цель – поддержать детей, которые проходят длительное лечение в больницах, дав маленьким пациентам возможность выбрать любой понравившийся подарок после болезненной процедуры.