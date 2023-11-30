Четверг, 30 ноября, 2023
На главнуюОрганы властиГордума

Подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», передали в детские больницы

7info 2
Фото: сайт Рязанской городской Думы
spot_img

Депутаты Рязанской городской Думы передали все подарки, собранные в ходе акции «Коробка храбрости», в детские больницы.

Игрушки и материалы для творчества подарили маленьким пациентам ОДКБ им. Дмитриевой и городской клинической больницы №11. Часть собранных вещей отправят детям в медучреждения Херсонской области, пишет пресс-служба гордумы.

Дети, которые лечатся в больницах, как никто нуждаются во внимании и поддержке. Если мы можем порадовать их, поднять настроение после неприятных медицинских манипуляций, это нужно обязательно сделать. С каждый годом масштаб акции растет, все больше подарков мы передаем в больницы – спасибо за это всем неравнодушным,

— подчеркнула глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Акция «Коробка храбрости» проходила с 9 ноября. Ее цель – поддержать детей, которые проходят длительное лечение в больницах, дав маленьким пациентам возможность выбрать любой понравившийся подарок после болезненной процедуры.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах