Под Рязанью нашли двух заблудившихся в лесу велосипедисток

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали о спасении двух потерявшихся под Рязанью велосипедисток.

Жительницы села Поляны Рязанского района выехали из села Северное в соседнюю деревню на велосипедах. Через некоторое время рязанки поняли, что заблудились.

Связи не было, позвонить 112 не удалось.

— Отзывчивость местных жителей — Дмитрия и Михаила — позволила сильно ускорить поиск пропавших, — отмечают поисковики.

Из-за отсутствия нормальных дорог, добровольцы смогли добраться до женщин только на специально подготовленном УАЗе.

— Мужчины быстро добрались до местонахождения пропавших, эвакуировали их до населенного пункта, после чего женщин доставил до дома экипаж ПСО «Мещера».

Ближайшие пешие группы поисковиков находились от пропавших в 1,5 и 2,5 км.