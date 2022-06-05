Под Рязанью нашли двух заблудившихся в лесу велосипедисток

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали о спасении двух потерявшихся под Рязанью велосипедисток.
Жительницы села Поляны Рязанского района выехали из села Северное в соседнюю деревню на велосипедах. Через некоторое время рязанки поняли, что заблудились.
Связи не было, позвонить 112 не удалось.
Из-за отсутствия нормальных дорог, добровольцы смогли добраться до женщин только на специально подготовленном УАЗе.
Ближайшие пешие группы поисковиков находились от пропавших в 1,5 и 2,5 км.