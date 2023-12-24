Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Под Новосибирском задержали учительницу после драки в электричке

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Полицейские задержали учительницу и еще одного пассажира, которые устроили драку в электричке Искитим – Новосибирск, пишет «АиФ».

Инцидент произошел 22 декабря. По предварительной версии, педагог коррекционной школы № 12 Искитима сопровождала детей. Она сделала замечание мужчине, который громко говорил по телефону и нецензурно выражался.

Вскоре начала перепалка, которая переросла в потасовку. За учителя вступился ее сын, который ударил обидчика матери по лицу.

Оставшимся без сопровождения детям с инвалидностью пришлось добираться в пункт назначения самостоятельно.

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