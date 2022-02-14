Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2022»

Эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» ежегодно проводят Почта России, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова и Профсоюз работников связи России.

Цель конкурса – содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом – деловым, официальным, личным.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.

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Номинации конкурса 2022 г.:

«Как почта помогает людям», номинация проводится Почтой России. «Я из династии почтовиков», номинация посвящена престижу почтовой профессии и вопросам профориентации, проводится совместно с Профсоюзом работников связи России. «Друг познается в беде», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова. «История одного письма», номинация проводится при поддержке Корпоративного университета Почты России. «Первые в космосе», номинация посвящена празднованию 65-летия запуска первого искусственного спутника планеты Земля, проводится совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». «Рецепты счастливой семьи», номинация посвящена 15-летию Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности», проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив. «Душа моей Родины. Пишу моей Родине», номинация посвящена личному участию юных россиян в процессах преобразования страны, осознанию себя гражданином России, проводится совместно с Союзом писателей России. «Мир моих увлечений», номинация посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, проводится совместно с Центром гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом — Московский Дом соотечественника. «Жил был амурский тигр. Пишу сказку», номинация посвящена изучению и сохранению популяции амурского тигра. Проводится при поддержке Центра «Амурский тигр». «Есть такая профессия – Родину защищать…», номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ. «Письмо себе в будущее», номинация посвящена тому, как будущее нашей страны видят себя в будущем. Проводится при поддержке Российского движения школьников. Лучшая методическая разработка проведения урока письма

В жюри конкурса, который возглавляет ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Cадовничий, вошли представители соорганизаторов и учредителей, а также литераторы и филологи.

Поступившие на конкурс письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения.

Авторов лучших творческих работ наградят дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

— в бумажном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

— в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru;

Конкурс продлится с 1 февраля по 9 октября 2022 г.

Подробности можно найти в Положении о конкурсе.