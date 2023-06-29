Пьяные гости угнали и разбили машину хозяев в Рыбновском районе

В Рыбновском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы деревни Окаёмово. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением об угоне машины. Nissan был припаркован на ночь возле дома 51-летней владелицы. Заявительница рассказала, что накануне вечером на застолье со спиртным к ней в дом пришли гости – местная жительница и её приятель из Москвы. В какой-то момент хозяева задремали, а проснувшись, не обнаружили ни гостей, ни машины, ни ключей от замка зажигания, которые хранились в доме.

Полицейские обследовали выезды из деревни и вскоре за пределами населённого пункта нашли сгоревший Nissan, лежавший перевёрнутым в кювете. Следов водителя или пассажиров в автомобиле не было. Судя по характерным признакам, съезд с дороги и возгорание произошло недавно, так что злоумышленник не мог далеко уйти.

В окрестностях оперативники встретили мужчину с девушкой с признаками алкогольного опьянения и следами, указывающими на причастность к ДТП. Ими оказались 20-летняя местная жительница и её ранее судимый за кражу 25-летний приятель из столицы. Полицейские установили причастность мужчины к угону авто и задержали его.

Предварительно, мужчина приехал в Рыбновский район в гости к приятельнице. Пара пришла к знакомой местной жительнице на застолье со спиртным. Гость случайно заметил, где хозяева хранят ключи от автомобиля. Когда хозяева задремали, он решил прокатить приятельницу по округе.

Подозреваемый сообщил, что планировал вернуть авто после прогулки. За деревней мужчина не справился с управлением из-за опьянения и вылетел в кювет. Вместе с пассажиркой они выбрались из машины, которая затем загорелась. Пара пыталась скрыться, но её остановили полицейские. Поначалу злоумышленники отрицали причастность к угону, но оперативники предъявили неопровержимые улики.

Следователь следственного подразделения отдела МВД по Рыбновскому району возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье об угоне автомобиля, предусматривающей до 5 лет заключения.

Решается вопрос о привлечении его к ответственности за нетрезвое вождение и возмещении ущерба за повреждение машины.