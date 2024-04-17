Павел Малков рассказал о втором дне командировки в Гонконге

В своем телеграмм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о втором дне командировки в Китайской Народной Республике. 17 апреля деловая встреча проходит в Гонконге.

Губернатор отмечает, что рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок. Поэтому сейчас основная задача — активизировать внешнеторговые связи.

«Встретились с министром экономического развития и торговли САР Гонконг КНР Алжерноном Яу. Обсудили взаимные поставки и экспортно-импортные операции в АПК, строительной сфере, медицине, станко- и приборостроении, потребительских товарах. Обговорили взаимодействие в сфере образования и культуры», — пишет Павел Малков.

Также рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков. Здесь обсудили реализацию совместных проектов и возможность локализации производства на рязанских площадках индустриального парка и Аэрокосмической долины.