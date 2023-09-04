Понедельник, 4 сентября, 2023
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Павел Малков посетил РГАТУ им. П.А. Костычева

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Фото: правительство Рязанской области

4 сентября губернатор посетил Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева.

Губернатор обсудил с руководством университета развитие вуза, осмотрел учебные лаборатории и увидел процесс проведения теоретической и практической части экзамена на право управления самоходными машинами, который проводится на полигоне на современных тракторах и комбайнах.

В комментарии журналистам Малков подчеркнул, что специалисты, которых готовит университет, очень востребованы сегодня, университет работает в тесном контакте с сельхозпроизводителями. 

Мы обсудили, в каких вопросах необходимо содействие университету со стороны правительства региона. Обязательно поддержим заявку вуза на участие в федеральном проекте «Профессионалитет», а также работу по модернизации учебной базы,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.
Павел Малков посетил РГАТУ им. П.А. Костычева
Павел Малков посетил РГАТУ им. П.А. Костычева
Павел Малков посетил РГАТУ им. П.А. Костычева

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