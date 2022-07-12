Опубликовано видео допроса убийцы 17-летней девушки в Ельце

Следователи опубликовали видео допроса 31-летнего жителя Ельца, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки из Волгоградской области, пишет Город 48.

Инцидент произошел около двух часов ночи 11 июля у ледового дворца на улице Коммунаров. По предварительной версии, злоумышленник ударил выследил и ударил жертву, приехавшую в гости к бабушке, кулаками и камнем по голове, а потом забросал тело травой.

На допросе подозреваемый признался, что девушка привлекла его внимание светящимся экраном смартфона. Девушка разговорила по видеосвязи с другом. Оказалось, что мужчина проживал на той же улице Коммунаров.

Мужчина освободился из колонии 5 февраля прошлого года. Он может иметь психическое заболевание, назначена судебно-медицинская экспертиза.