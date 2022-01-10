Нумеролог назвала благоприятные месяцы и даты для свадеб в 2022 году

2022 год, по словам нумеролога Дарьи Томиловой, является благоприятным для вступления в брак. Однако особая удача улыбнётся парам, которые выберут для свадьбы определённые даты в марте, апреле, мае и июне.

Прочный союз гарантирован всем, кто запланировал бракосочетание на март. Особенно счастливо сложится семейная жизнь у тех, кто распишется в следующие числа этого месяца: 1, 2, 3, 6, 10, 20.

Для свадьбы отлично подойдёт апрель. Те, кто свяжет себя узами брака в этот месяц, могут не бояться ссор и расставания. Рекомендованные даты – 2, 6, 16, 22, 28.

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Не стоит бояться идти под венец в мае несмотря на поговорку «в мае жениться – век маяться». В этом году майские свадьбы сулят парам гармонию, взаимопонимание и яркие совместные моменты. Рекомендованные даты для бракосочетания – 1, 5, 20, 23 и 27.

Те, кто решатся пойти ЗАГС в июне, станут друг для друга не только верными и заботливыми супругами, но и близкими друзьями. Лучшие даты для свадеб в июне – 4, 6, 22, 26, 28, передаёт Пятый канал.

Ранее астрологи назвали даты рождения людей, которым придётся очень тяжело в 2022 году.

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