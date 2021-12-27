Названы знаки зодиака, среди которых больше всего миллиардеров

Астрологи убеждены, что знак зодиака человека влияет на его способность зарабатывать деньги. Есть несколько знаков, которые могут преуспеть в этом. Их перечислил Пятый канал.

Так, талант к заработку может проявиться у Дев. Зачастую они становятся хорошими предпринимателями, умеют пользоваться своими привилегиями и обладают яркой харизмой, которая занимает далеко не последнее место в накоплении состояния. Девы также отличаются высокой работоспособностью, что также помогает добиваться им успехов в работе и в бизнесе.

На безбедную жизнь могут рассчитывать Водолеи. Для них характерны амбициозность, хитрость, нестандартный ход мышления. Более того, представители этого знака готовы тратить на работу всё своё свободное время.

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Возможностью заработать за свою жизнь много денег могут воспользоваться и Овны. Их основное качество – выдающееся упрямство. Если направить его на работу, то можно добиться больших успехов, в том числе финансовых. Ещё одна Особенность Овнов – умение признавать свои ошибки и проводить работу над ними, а также выходить из кризисных ситуаций нестандартными методами.

Отличные бизнес-навыки у Рыб. Они могут стать не только хорошими партнёрами, но и первоклассными руководителями. Умение работать в режиме многозадачности, глубокое погружение в проблемы и талант разумно экономить – вот что позволит им заработать много денег. Кроме того, не стоит забывать об интуиции, которая у Рыб развита особенным образом.

Стрельцы способны идти к намеченными целям, так сказать, «по головам», игнорируя моральные принципы и нарушая чужие границы. Всё это может благотворно сказаться на их бюджете.

В топ самых предприимчивых знаков также вошли Козероги, которых можно назвать настоящими карьеристами. Представители этого знака боятся отнимать хлеб у своих коллег, умеют вести самые сложные проекты. Козерогам всегда помогают их трудолюбие и расчётливость.