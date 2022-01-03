Астрологи назвали даты рождения людей, которым придётся очень тяжело в 2022 году

Астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель в интервью телеканалу «360» рассказали, людям с какими датами рождения особенно тяжело придётся в наступившем 2022 году.

Специалисты отметили, что год богат на двойки, а от этих чисел, как правило, не стоит ждать ничего хорошего. А тем, чьи даты рождения также связаны с цифрой 2, стоит быть особенно осторожными.

Неопределённость и нестабильность гороскоп сулит людям с датами рождения 20 и 22 февраля 2022 года. Скорее всего, им придётся столкнуться с рядом проблем.

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В целом же число 2022 года – шестерка. Она связана с покровительством Венеры, которая обещает успех далеко не во всем и не всём.