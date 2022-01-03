Названы знаки зодиака, которых ждут проблемы в январе 2022 года

Астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, представители которых могут столкнуться с проблемами и неудачами в январе 2022 года.

Тяжело придётся Ракам. Скорее всего, им придётся переживать критические моменты. Но если не лениться и взять себя в руки, кризис удастся преодолеть быстро и безболезненно.

Проблемы в январе могут возникать у Львов. Так как представители этого знака крайне эмоциональны и очень остро реагируют на любые вызовы жизни, есть риск заработать нервное истощение.

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Непростым январь 2022 года станет для Стрельцов. Чтобы защититься от неприятностей, представителям этого знака стоит обзавестись талисманами. Кроме того, стоит сотрудничать только с надёжными людьми.

Год начнётся с неудач у Водолеев. Провалы ждут и на работе, и в личной жизни. Преодолеть препятствия помогут родные и близкие.

Рыбы в январе, скорее всего, ощутят недостаток энергии. Неудачей обернутся смена работы и даже путешествия, пишет «Профиль».