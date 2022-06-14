Нулевая процентная ставка: Минкультуры разработало новый проект постановления

Закон 68-ФЗ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и распространяет льготу по нулевому налогу на прибыль на муниципальные дома и дворцы культуры, клубы. Исключением являются учреждения в городах, поселках городского типа и районных центрах. Однако если административный центр — единственный населенный пункт муниципального района, то организация вправе применять льготу.

На основании закона Минкультуры разработало правки, и благодаря им будут утверждены виды деятельности, по которым учреждения вправе применять нулевую процентную ставку.

Туда вошли демонстрация кинофильмов, библиографическая и информационная деятельность, выездное культурное обслуживание граждан с ограниченными возможностями, организация отдыха детей и многое другое, пишет газета «Культура».