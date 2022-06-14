12.4 C
Рязань
Среда, 15 июня, 2022

Нулевая процентная ставка: Минкультуры разработало новый проект постановления

spot_img
7info7

Нулевая процентная ставка: Минкультуры разработало новый проект постановления

Закон 68-ФЗ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и распространяет льготу по нулевому налогу на прибыль на муниципальные дома и дворцы культуры, клубы. Исключением являются учреждения в городах, поселках городского типа и районных центрах. Однако если административный центр —  единственный населенный пункт муниципального района, то организация вправе применять льготу.

На основании закона Минкультуры разработало правки, и благодаря им будут утверждены виды деятельности, по которым учреждения вправе применять нулевую процентную ставку.

Туда вошли демонстрация кинофильмов, библиографическая и информационная деятельность, выездное культурное обслуживание граждан с ограниченными возможностями, организация отдыха детей и многое другое, пишет газета «Культура».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7