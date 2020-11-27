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В Рязани избрали заместителей секретаря рязанского отделения партии «Единая Россия»

Елена Лобанова

В пятницу, 27 сентября, в Рязани состоялось первое заседание рязанского отделения партии «Единая Россия» под председательством Губернатора. На встрече были выбраны заместители секретаря партии и утверждены две кандидатуры на должность руководителями исполкома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Перед обсуждением организационных вопросов Николай Любимов поблагодарил однопартийцев за доверие и оказанную поддержку. 

— Наше региональное отделение является одним из самых сильных в ЦФО. Оно объединило немало профессиональных, талантливых людей, которые могут и хотят приносить пользу людям, Рязанской области, — заметил глава региона. 

На заседании члены Президиума избрали заместителей секретаря регионального отделения партии и утвердили две кандидатуры на должность руководителя регионального исполкома. Они будут представлены в генсовет всероссийской партии «Единая Россия». Президиум должен будет утвердить одну из этих кандидатур.

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