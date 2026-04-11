Умер актер из «Следствия ведут знатоки» и «Бега» Алексей Наумов

Умер Алексей Наумов — зрители запомнили его по ранним ролям в кино и на телевидении. О смерти сообщила на своей странице ВКонтакте Наталия Белохвостикова, вдова его отца — кинорежиссёра Владимира Наумова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала актриса.

Наумов родился в 1960 году и прославился еще в детстве. В десять лет он сыграл Петьку Щеглова в фильме «Бег», а спустя два года появился в сериале «Следствие ведут знатоки», где исполнил роль Сережи.

Реклама

Дальше его путь резко изменился. После школы он отказался от актерской карьеры и выбрал искусство в другом формате — поступил в Ленинградскую академию художеств. Там изучал историю и теорию искусства, затем занялся искусствоведением и книжным дизайном.

В этой сфере Наумов сделал себе имя. Он оформлял альбомы по изобразительному искусству, работал над выставочными каталогами, писал научные тексты о художниках. Коллеги знали его как внимательного эксперта и сильного оформителя.

