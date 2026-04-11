В Кадоме мужчина бродил по улицам после угрозы убийства, полицейский вовремя вмешался

В рабочем поселке Кадом участковый уполномоченный полиции проявил инициативу и предотвратил конфликт, который мог закончиться тяжким преступлением.

Во время обхода административного участка полицейский встретил встревоженного мужчину. Тот рассказал, что накануне его грозился зарезать нетрезвый приятель. Опасаясь за свою жизнь, мужчина был вынужден уйти из дома и долго не знал, как поступить.

Реклама

Полицейский оперативно проверил информацию и отправился по адресу предполагаемого правонарушителя. Там выяснилось, что вечером между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт. Вспомнив старые обиды, 59-летний житель поселка схватился за нож и пригрозил убить своего товарища. Испугавшись, мужчина убежал.

Участковый задержал агрессивного мужчину и доставил его в отдел полиции. Нож был изъят как возможное орудие преступления.

По факту произошедшего дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы .