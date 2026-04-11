Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

В Кадоме мужчина бродил по улицам после угрозы убийства, полицейский вовремя вмешался

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В рабочем поселке Кадом участковый уполномоченный полиции проявил инициативу и предотвратил конфликт, который мог закончиться тяжким преступлением.

Во время обхода административного участка полицейский встретил встревоженного мужчину. Тот рассказал, что накануне его грозился зарезать нетрезвый приятель. Опасаясь за свою жизнь, мужчина был вынужден уйти из дома и долго не знал, как поступить.

Реклама

Полицейский оперативно проверил информацию и отправился по адресу предполагаемого правонарушителя. Там выяснилось, что вечером между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт. Вспомнив старые обиды, 59-летний житель поселка схватился за нож и пригрозил убить своего товарища. Испугавшись, мужчина убежал.

Участковый задержал агрессивного мужчину и доставил его в отдел полиции. Нож был изъят как возможное орудие преступления.

По факту произошедшего дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы .

Предыдущая статья
Жириновский предсказал это 20 лет назад: мир идет по его сценарию
Следующая статья
Умер актер из «Следствия ведут знатоки» и «Бега» Алексей Наумов

Популярные материалы

Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимове 78-летний водитель сбил женщину с ребёнком

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Темы

Транспорт и дороги

Рейсы «Рязань-Заокское» отменены из-за поломки теплохода

В субботу, 11 апреля, отменены рейсы в 14:30 и 17:45 теплохода по маршруту «Рязань — Заокское» и «Заокское — Рязань». Причиной отмены стала поломка плавающего транспортёра, который обеспечивает работу переправы.
Экология, природа, животные

В Рязанской области остаются затопленными 244 участка и 12 населённых пунктов

За последние сутки в Рязанской области от воды освободился один приусадебный участок в городе Рязани, а также два низководных моста в Кораблинском и Сапожковском муниципальных округах.
Происшествия

В Рязанской области ночью при пожаре погиб 63-летний мужчина

По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокурора района. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.
Экология, природа, животные

Половодье отступает, в Рязани уровень воды в Оке за сутки понизился на 10 см

По состоянию на 11:00 11 апреля 2026 года, ситуация с весенним половодьем на территории Рязанской области остаётся под контролем. Данные предоставлены Рязанским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Общество

В Рязани снесли аварийное здание у ТРЦ «Малина», водоотведение восстановлено

В Рязани завершены работы по сносу аварийного здания, расположенного рядом с торгово-развлекательным центром «Малина». В процессе сноса подрядная организация столкнулась с непредвиденными трудностями: была сдвинута крышка канализационного колодца.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил с жителями благоустройство улицы Павлова и проблему незаконной торговли

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский провёл личный приём граждан, на котором рассмотрел ряд актуальных вопросов, касающихся благоустройства и городской инфраструктуры.
Общество

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков вошёл в пятёрку чиновников с самыми длительными сроками наказания

Следствие утверждает, что в период с 2018 по 2021 годы Греков получал взятки от руководителей коммерческих организаций на сумму свыше 136 миллионов рублей. Взятки предназначались за помощь в заключении государственных контрактов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для региона.
Общество

В Рязани Госстройнадзор проверил ход строительства ЖК «Видный» и дома на Михайловском шоссе

В микрорайоне Семчино возводится жилой комплекс «Видный» от застройщика ГК «Единство». Госстройнадзор по Рязанской области провёл проверку конструкций с 10-го по технический этаж второго этапа строительства.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье