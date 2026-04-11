Жириновский предсказал это 20 лет назад: мир идет по его сценарию

Геополитическая турбулентность последних лет неожиданно вернула в повестку старые заявления Владимира Жириновского — те, что долго воспринимались как часть его политического эпатажа. Теперь они читаются иначе: как попытка описать сценарий эскалации, в котором локальные конфликты начинают цепную реакцию.

Речь идет о его выступлении 2004 года в эфире «РЕН ТВ-Петербург», где политик рассуждал о вероятности двух крупных войн с ядерным риском. Как пишет «Царьград», Жириновский тогда выстроил модель: первый очаг — Южная Азия, второй — Ближний Восток. Связующее звено — быстрый переход от регионального кризиса к глобальному противостоянию.

Южноазиатский узел

В центре первого сценария — Индия и Пакистан. Жириновский предполагал, что их противостояние способно выйти за рамки приграничных столкновений и привести к катастрофическим потерям — «не менее 200 млн человек». При этом он рассматривал такой конфликт как часть более широкой конфигурации давления на Китай и Россию.

Весной 2025 года ситуация в регионе действительно резко обострилась. После нападения на туристов в Кашмире, где погибли 27 человек, Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности. Дальше события развивались по нарастающей.

Индия перекрыла поток воды по Инду — впервые с момента заключения договора 1960 года. Для Пакистана это удар по базовой инфраструктуре и сельскому хозяйству. Ответ не заставил себя ждать: закрыто воздушное пространство, началась дипломатическая эскалация, визовые ограничения.

Кульминацией стала операция «Синдур» 7 мая 2025 года — удары по объектам на территории Пакистана и в Кашмире. Исламабад ответил атакой по индийским позициям. В этот момент главный риск стал очевиден: обе страны обладают ядерным оружием, и баланс сил не дает ни одной стороне решающего преимущества. Любая ошибка — и конфликт выходит за пределы обычной войны.

По данным SIPRI за 2025 год, Индия располагает примерно 180 боеголовками, Пакистан — около 170. Разница минимальна. Это и делает ситуацию особенно хрупкой.

Ближний Восток: второй контур напряжения

Вторую точку напряжения Жириновский связывал с противостоянием Израиля и Ирана. Его логика — серия авиаударов по ядерной инфраструктуре, ответ Тегерана и втягивание США.

В конце февраля 2026 года этот сценарий начал частично реализовываться. США и Израиль запустили военную операцию против Ирана. Под удары попали объекты ядерной программы, включая район АЭС в Бушере.

Последний инцидент — 4 апреля: попадание снаряда вблизи станции, погиб сотрудник охраны, разрушено вспомогательное здание. Тегеран заговорил о риске радиационного загрязнения и предупредил о возможных последствиях для стран Персидского залива.

На этом фоне особое значение приобретают оценки МАГАТЭ. Агентство фиксирует: Иран накопил около 460 килограммов урана с обогащением до 60%. Теоретически этого достаточно для создания порядка 10–11 зарядов. Прямых доказательств наличия готового оружия нет, но технологический порог близок.

Если смотреть на ситуацию шире, становится понятна логика эскалации: даже ограниченные удары по ядерной инфраструктуре могут спровоцировать ответ, который уже не удастся локализовать.

Экономика и фактор Китая

Жириновский связывал военные конфликты с глобальными экономическими последствиями. Один из ключевых элементов — энергетика.

Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Любые угрозы судоходству мгновенно отражаются на ценах. Уже сейчас представители Корпуса стражей исламской революции заявляют, что ситуация в проливе «никогда не будет прежней».

Рост цен на нефть автоматически бьет по крупнейшим импортерам, прежде всего по Китаю. В его логике это может стать триггером экономического кризиса и дополнительной дестабилизации.

Отдельный блок — миграция. Политик допускал появление «миллиарда беженцев» из Азии. Цифра выглядит гиперболой, но направление мысли очевидно: масштабные войны в густонаселенных регионах неизбежно запускают миграционные волны, с которыми не справляются даже развитые экономики.

Фактор США и России

При всей мрачности прогнозов Жириновский делал важную оговорку. По его оценке, прямое столкновение Москвы и Вашингтона означало бы взаимное уничтожение. Альтернатива — раздел сфер влияния и вынужденное сотрудничество.

На этом фоне текущая дипломатическая активность приобретает особый смысл. Переговорные треки, пусть и не публичные, остаются последним инструментом сдерживания. Цена ошибки слишком высока.

Пока конфликты развиваются по отдельным направлениям. Но их пересечение — главный риск. И именно его политик пытался описать задолго до нынешних событий