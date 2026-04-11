Мирон, Анна и Виктория: мартовские тренды в выборе имён для новорождённых в Рязанской области

В марте 2026 года в МФЦ при Рязанском перинатальном центре были зарегистрированы 97 новорождённых, среди которых 44 мальчика и 53 девочки. Родители выбрали для своих детей как популярные, так и редкие имена.

Популярные имена

Среди девочек в марте лидировали имена Анна и Виктория. На втором месте оказались такие имена, как:

Реклама

Алиса,

Таисия,

Стефания,

София,

Мария,

Алина,

Василиса,

Валерия,

Арина,

Александра,

Вероника,

Варвара,

Ангелина.

Редкие женские имена

Некоторые родители выбрали для своих дочерей редкие имена, такие как:

Теона,

Алсу,

Элина,

Агата.

Также в этом месяце появились новые имена для девочек, такие как Яна и Вера.

Имена для мальчиков

У мальчиков в марте неожиданно на первом месте оказалось имя Мирон. Вторыми по популярности стали:

Максим,

Илья,

Иван,

Кирилл,

Арсений,

Роман,

Тимофей,

Артём,

Александр,

Ярослав.

Редкие мужские имена

Среди редких мужских имён были отмечены: Елисей, Архип, Ян, Альберт.

Также среди новорождённых мальчиков появились такие имена, как Василий, Виктор, Юрий, Леонид, Сергей и Николай.