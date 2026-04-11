Фото: Изображение от freepic.diller на Freepik
Общество

Мирон, Анна и Виктория: мартовские тренды в выборе имён для новорождённых в Рязанской области

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В марте 2026 года в МФЦ при Рязанском перинатальном центре были зарегистрированы 97 новорождённых, среди которых 44 мальчика и 53 девочки. Родители выбрали для своих детей как популярные, так и редкие имена.

Популярные имена

Среди девочек в марте лидировали имена Анна и Виктория. На втором месте оказались такие имена, как:

Реклама
  • Алиса,
  • Таисия,
  • Стефания,
  • София,
  • Мария,
  • Алина,
  • Василиса,
  • Валерия,
  • Арина,
  • Александра,
  • Вероника,
  • Варвара,
  • Ангелина.

Редкие женские имена

Некоторые родители выбрали для своих дочерей редкие имена, такие как:

  • Теона,
  • Алсу,
  • Элина,
  • Агата.

Также в этом месяце появились новые имена для девочек, такие как Яна и Вера.

Имена для мальчиков

У мальчиков в марте неожиданно на первом месте оказалось имя Мирон. Вторыми по популярности стали:

  • Максим,
  • Илья,
  • Иван,
  • Кирилл,
  • Арсений,
  • Роман,
  • Тимофей,
  • Артём,
  • Александр,
  • Ярослав.

Редкие мужские имена

Среди редких мужских имён были отмечены: Елисей, Архип, Ян, Альберт.

Также среди новорождённых мальчиков появились такие имена, как Василий, Виктор, Юрий, Леонид, Сергей и Николай.

