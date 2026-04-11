Мирон, Анна и Виктория: мартовские тренды в выборе имён для новорождённых в Рязанской области

В марте 2026 года в МФЦ при Рязанском перинатальном центре были зарегистрированы 97 новорождённых, среди которых 44 мальчика и 53 девочки. Родители выбрали для своих детей как популярные, так и редкие имена.
Популярные имена
Среди девочек в марте лидировали имена Анна и Виктория. На втором месте оказались такие имена, как:
Реклама
- Алиса,
- Таисия,
- Стефания,
- София,
- Мария,
- Алина,
- Василиса,
- Валерия,
- Арина,
- Александра,
- Вероника,
- Варвара,
- Ангелина.
Редкие женские имена
Некоторые родители выбрали для своих дочерей редкие имена, такие как:
- Теона,
- Алсу,
- Элина,
- Агата.
Также в этом месяце появились новые имена для девочек, такие как Яна и Вера.
Имена для мальчиков
У мальчиков в марте неожиданно на первом месте оказалось имя Мирон. Вторыми по популярности стали:
- Максим,
- Илья,
- Иван,
- Кирилл,
- Арсений,
- Роман,
- Тимофей,
- Артём,
- Александр,
- Ярослав.
Редкие мужские имена
Среди редких мужских имён были отмечены: Елисей, Архип, Ян, Альберт.
Также среди новорождённых мальчиков появились такие имена, как Василий, Виктор, Юрий, Леонид, Сергей и Николай.