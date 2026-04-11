Члены нового состава Молодежной избирательной комиссии Рязанской области впервые участвовали в заседании.

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 6 по 10 апреля.
Продолжение рубрики Избирательная азбука от А до Я. Тема недели: Избиратель.
Реклама
Избиратель — это гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, то есть правом участвовать в выборах и референдумах.
9 апреля 2026 года состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 195.
На заседании были приняты следующие решения:
- Утверждены итоги подсчета времени, затраченного региональными телеканалом и радиоканалом на освещение деятельности политических партий, которые представлены в Рязанской областной Думе, за март 2026 года.
- Решено организовать конкурс эссе для школьников Рязанской области.
- Внесены изменения в резервные составы участковых избирательных комиссий на некоторых избирательных участках.
Члены нового состава Молодежной избирательной комиссии Рязанской области впервые присутствовали на заседании комиссии.