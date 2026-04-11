Ученые зафиксировали усиление вибраций Земли, которое длится уже больше недели. Некоторые люди жалуются на бессонницу и звон в ушах.

О наблюдениях сообщила газета Daily Mail. Речь идет о так называемом резонансе Шумана — естественных электромагнитных колебаниях планеты, которые иногда называют ее «сердцебиением».

Как отмечается, отдельные исследователи и сторонники здорового образа жизни связывают эти частоты с ритмами мозга. По их мнению, они могут совпадать с фазами сна, расслабления и концентрации. При этом научное сообщество относится к таким выводам осторожно. Данных, которые бы однозначно подтверждали влияние резонанса на организм человека, пока нет.

В публикации также говорится о возможной роли космической активности. Солнечные вспышки и геомагнитные бури способны воздействовать на магнитное поле Земли.

Насколько это отражается на самочувствии людей, ученые продолжают изучать. Пока вопрос остается открытым, пишут «Известия».