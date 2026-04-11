Минюст предложил разрешить продажу единственного жилья банкрота, если оно явно превышает разумные потребности семьи. Взамен человеку обязаны дать другую квартиру — и не хуже по базовым условиям. Об этом пишет «Интерфакс».

Как следует из поправок к закону о банкротстве, речь идет о так называемом «роскошном» жилье. Его смогут включать в конкурсную массу и продавать, даже если это единственная пригодная для проживания квартира. Ключевое условие — должника не оставят без крыши над головой. Вместо проданного объекта ему передадут другое жилье в собственность. Причем оно должно соответствовать нормам жилищного законодательства и сохранять привычный уровень жизни семьи.

Оценку «роскошности» будут проводить по совокупности признаков. Учитывают не только площадь, но и расположение, инфраструктуру, особенности здания, уровень отделки и техническое оснащение.

Отдельно прописали требования к новому жилью. Оно должно находиться в том же населенном пункте, а если город поделен на районы — в том же районе. Исключения допустимы только при веских причинах и без нарушения прав семьи.

Как поясняется в документе, при подборе замещающей квартиры учтут работу, учебу, состояние здоровья и другие обстоятельства жизни должника и его близких.

Тема не новая. Конституционный суд еще в 2021 году допустил изъятие «роскошного» единственного жилья при условии предоставления замены. Верховный суд в 2025 году уточнил: таким могут признать объект, площадь которого многократно превышает разумные потребности семьи.

При этом действующая статья 446 ГПК по-прежнему защищает единственное жилье от взыскания. Исключение — ипотечные квартиры.