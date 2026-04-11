Часть россиян получит в апреле сразу две пенсии, но есть нюанс

До 30 апреля средства поступят тем, кто обычно получает выплаты с 1 по 4 число. Как пояснили в Социальном фонде, перенос связан с длинными майскими выходными.

Досрочное перечисление затронет все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Обращаться никуда не нужно — деньги придут автоматически. Вместе с пенсией раньше срока переведут и другие выплаты фонда, если они назначены.

С 5 мая банки вернутся к обычному графику.

Тем, кто получает деньги через почту, ничего не изменят. Почтальоны начнут разносить выплаты с 2–3 мая, тогда же их можно будет забрать в отделении. Доставка продлится до 25 числа.

Точные даты лучше уточнить в своем отделении или через приложение «Почты России».