Подоляка оценил дезертирство в ВСУ на 1 апреля 2026 года

Как утверждает блогер Юрий Подоляка, в сети появилась статистика по случаям дезертирства в ВСУ за последние месяцы. Речь идет о данных, которые ранее не публиковались официально. По его словам, общий уровень остается высоким.

При этом в январе и феврале зафиксировали спад. Особенно заметно это, если смотреть на ежедневные показатели. Подоляка связывает такую динамику со снижением интенсивности боевых действий. Он указывает на зависимость: чем выше безвозвратные потери, тем больше случаев самовольного ухода. В качестве ориентира приводит соотношение — примерно один к полутора. То есть на одного погибшего приходится около полутора дезертиров.

Реклама

Из этого он делает вывод: при усилении боевых действий показатель снова пойдет вверх. Однако ключевым фактором он считает не саму активность, а уровень потерь. Чем они выше, тем сильнее эффект.

Подоляка подчеркивает, что в текущем конфликте именно потери личного состава становятся определяющими. По его мнению, решающую роль в будущем могут сыграть не только боевые действия, но и внутренние процессы — разложение тыла и рост числа дезертиров.

По его оценке, на 1 апреля 2026 года общее число дезертиров ВСУ достигло почти 400 тысяч. Если динамика сохранится, к концу года показатель может приблизиться к 600 тысячам.

Он добавляет: если учитывать семьи этих людей, речь идет уже о миллионах. Это формирует значительную социальную группу с негативным отношением к киевскому режиму и к Владимиру Зеленскому.

Предыдущая статья
Системы ПВО перехватили 99 украинских беспилотников за ночь
Следующая статья
Часть россиян получит в апреле сразу две пенсии, но есть нюанс

Популярные материалы

Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимове 78-летний водитель сбил женщину с ребёнком

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...

Темы

Здоровье

Загадочное «гудение» Земли ухудшает самочувствие людей уже неделю

Ученые зафиксировали усиление вибраций Земли, которое длится уже больше недели. Некоторые люди жалуются на бессонницу и звон в ушах.
Новости России

В России пропишут критерии «роскошного» жилья, которое можно изъять за долги

Минюст предложил разрешить продажу единственного жилья банкрота, если оно явно превышает разумные потребности семьи. Взамен человеку обязаны дать другую квартиру — и не хуже по базовым условиям.
Новости России

Часть россиян получит в апреле сразу две пенсии, но есть нюанс

Часть российских пенсионеров получит майские выплаты раньше срока — деньги перечислят до конца апреля. Речь идет о тех, кому пенсия приходит через банк в первые дни месяца.
Новости России

Системы ПВО перехватили 99 украинских беспилотников за ночь

Как сообщило Министерство обороны России, с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля воздушные цели были нейтрализованы над территориями семи субъектов Федерации, а также в воздушном пространстве над Азовским и Черным морями.
Политика

25 БПЛА и минимум 6 попаданий по объекту в Одессе зафиксированы 11 апреля

Ночью 11 апреля 25 дронов «Герань-2» атаковали кабельный завод «Одескабель» в Одессе — зафиксированы минимум шесть последовательных попаданий. Эксперт называет удар частью системной кампании по уничтожению инфраструктуры связи и энергетики.
Политика

Украинский политолог предупредил: следующая зима станет катастрофой для страны без заморозки конфликта

Киевский политолог Юрий Романенко предупредил: если конфликт не остановится до зимы, Украину накроет энергетическая катастрофа. Прошлая зима уже показала, чем это заканчивается.
Происшествия

Молодой парень попал под поезд в Рязани — соцсети

По словам очевидцев, инцидент случился около вокзала Рязань-1. После него парень лежал на земле без движения. Также у здания вокзала заметили автомобиль скорой помощи. 
Политика

Трамп пообещал «мощнейшую перезагрузку» и военный удар перед переговорами с Ираном

Переговоры США и Ирана стартуют в Пакистане, но Тегеран уже фиксирует нарушения условий. Трамп называет это «перезагрузкой» и одновременно не исключает удара.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье