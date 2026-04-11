Как утверждает блогер Юрий Подоляка, в сети появилась статистика по случаям дезертирства в ВСУ за последние месяцы. Речь идет о данных, которые ранее не публиковались официально. По его словам, общий уровень остается высоким.

При этом в январе и феврале зафиксировали спад. Особенно заметно это, если смотреть на ежедневные показатели. Подоляка связывает такую динамику со снижением интенсивности боевых действий. Он указывает на зависимость: чем выше безвозвратные потери, тем больше случаев самовольного ухода. В качестве ориентира приводит соотношение — примерно один к полутора. То есть на одного погибшего приходится около полутора дезертиров.

Из этого он делает вывод: при усилении боевых действий показатель снова пойдет вверх. Однако ключевым фактором он считает не саму активность, а уровень потерь. Чем они выше, тем сильнее эффект.

Подоляка подчеркивает, что в текущем конфликте именно потери личного состава становятся определяющими. По его мнению, решающую роль в будущем могут сыграть не только боевые действия, но и внутренние процессы — разложение тыла и рост числа дезертиров.

По его оценке, на 1 апреля 2026 года общее число дезертиров ВСУ достигло почти 400 тысяч. Если динамика сохранится, к концу года показатель может приблизиться к 600 тысячам.

Он добавляет: если учитывать семьи этих людей, речь идет уже о миллионах. Это формирует значительную социальную группу с негативным отношением к киевскому режиму и к Владимиру Зеленскому.