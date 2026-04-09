Виктор Яковлев, фото: drampush.ru
Новости кино и ТВ

Заслуженный артист России Виктор Яковлев умер после года борьбы с тяжелой болезнью

Алексей Самохин
9 апреля ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев. Ему было 74 года. Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Последний год он боролся с тяжелой болезнью. О смерти артиста сообщила пресс-служба театра.

Виктор Яковлев родился в 1951 году в Уфе. Родители настояли на техническом образовании, и он поступил в авиационный институт. Проучился полгода. Призвание оказалось сильнее. Яковлев отправился в Москву и поступил в ГИТИС — Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского.

Псков в его жизни появился случайно. «Однажды я приехал к другу в Псков, и город меня просто поразил. Мне захотелось здесь жить», — вспоминал артист. Главный режиссер театра Валерий Бухарин взял выпускника знаменитого института в труппу без показа. Без прослушивания. Просто взял.

Больше ста ролей за сорок лет

Театральная карьера Яковлева набрала темп мгновенно. Только за пять лет — с 1979-го по 1984-й — он сыграл больше двадцати ролей. Потом их стало ещё больше. Общий счет давно перевалил за сотню.

Дважды его работы выдвигались на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Многократный лауреат премии администрации Псковской области. В 2000 году Академия российской словесности наградила его медалью «Ревнителю просвещения». В 2004-м Министерство культуры отметило почетным знаком «За достижения в культуре». В 2006 году присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2021-м — заслуженного деятеля искусств Псковской области.

Параллельно со сценой Яковлев снимался в кино. На его счету 23 работы: в том числе роль в одном из сезонов «Улиц разбитых фонарей» и участие в сериале «Казачок 2».

Последний выход на сцену

В декабре 2025 года Виктор Николаевич вышел на сцену Псковского театра драмы в последний раз. Это были спектакли «Соседи» и «Метель». После этого болезнь не отступала.

Псковский театр потерял одного из своих ключевых артистов. Человека, который однажды выбрал этот город и остался в нём навсегда.

