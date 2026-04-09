Госдума готовится вдвое расширить список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России. Поводом для высылки могут стать дерзость с полицейским, оскорбительные посты и помехи транспорту.

Совет Государственной Думы в ближайший понедельник приступит к рассмотрению законопроекта, который существенно ужесточает контроль за поведением иностранных граждан в стране. Ключевое новшество: число статей КоАП, предусматривающих выдворение мигрантов, вырастет с 22 до 43. Почти вдвое.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Max.

По словам Володина, с 2024 года принято 22 федеральных закона в сфере миграционной политики. Восемнадцать из них инициировали сами депутаты. Сегодня КоАП предусматривает выдворение за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии и смены пола, нарушение иммиграционных правил и пограничного режима. По данным МВД, в 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранных граждан.

Новый законопроект значительно расширяет этот список. Мигрантам грозит выдворение за:

нарушение общественного порядка;

неповиновение полицейскому или сотруднику Росгвардии при исполнении;

действия, создающие помехи объектам жизнеобеспечения, транспорту или социальной инфраструктуре;

распространение в интернете материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и нравственность;

публичную дискредитацию Вооружённых сил РФ, а также призывы к введению санкций против России, её граждан или компаний.

За часть нарушений помимо высылки предусмотрены штрафы. Законопроект предлагает поднять их размер.

Володин подчеркнул позицию законодателей коротко: те, кто приезжает в Россию, обязаны соблюдать её законы.