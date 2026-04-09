В Рязани пройдут четыре общегородских субботника

Несмотря на пасмурную погоду, уборка Рязани идёт строго по графику, сообщил глава администрации города Борис Ясинский. В рамках месячника благоустройства коммунальные службы занимаются сбором мусора, вырубкой сорной растительности, наведением порядка в парках и скверах, а также мойкой дорог и тротуаров.

Массовые субботники запланированы на 11, 18, 25 апреля и 2 мая. В первый из них приведут в порядок несколько ключевых зон: зелёную территорию от улицы Новосёлов до улицы Зубковой, участок Касимовского шоссе (от Тимуровцев до Советской Армии), сквер 26 Бакинских комиссаров, территорию у дома №24 по Кальной, зелёную зону от дома 41 корпус 2 на Высоковольтной до дома 78 на Шевченко, зону на Станкозаводской, бывший школьный сад на Дачной (2а), пешеходную зону на Новаторов возле школ №26 и №61, а также Центральный парк культуры и отдыха. В генеральной уборке участвуют сотрудники мэрии, муниципальных предприятий, волонтёры и активные горожане.

Активно работа идёт и на территориях ТОС, в школах, спортобъектах. Районные префекты организуют уборку на своих участках, привлекая местные организации и предприятия.