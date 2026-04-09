Жильцы дома-долгостроя на Ленинского комсомола в Рязани получат ключи летом 2026 года

Летом 2026 года жильцы многострадального дома на улице Ленинского комсомола в Рязани наконец получат ключи от своих квартир. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя правительства региона Павел Супрун в ходе отчётного выступления.

Зампред особо подчеркнул: этот объект последний долгострой в области. Ждать его сдачи людям пришлось долго и нервно. Сроки переносились неоднократно, а прежний застройщик в итоге просто отказался от своих обязательств.

Сейчас ситуация выправляется. Новый застройщик ведёт отделочные работы и параллельно завершает масштабный объём работ в подземном паркинге. По словам Супруна, степень готовности объекта высокая, и у властей есть все основания рассчитывать на летнюю сдачу.