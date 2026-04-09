Семерых мигрантов отправили из России рязанские полицейские

Алексей Самохин
Рязанские полицейские отправил на родину семерых иностранцев, нарушивших закон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России 7 уроженцев разных стран, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани. 

Пять мигрантов недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии и один гражданин страны Восточной Европы. Эти люди отбывали наказание за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и незаконный сбыт наркотиков. 

Двое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. Ранее сотрудники полиции выявили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России. 

Мигрантов доставили в Москву, откуда они отправятся самолётами за свой счёт в страны гражданской принадлежности.

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.

Новости кино и ТВ

Заслуженный артист России Виктор Яковлев умер после года борьбы с тяжелой болезнью

9 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев — человек, который однажды бросил авиационный институт ради сцены и посвятил Псковскому театру драмы большую часть жизни.
Политика

Госдума готовит масштабное ужесточение правил выдворения мигрантов 

Госдума готовится вдвое расширить список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России. Поводом для высылки могут стать дерзость с полицейским, оскорбительные посты и помехи транспорту.
Общество

Жильцы дома-долгостроя на Ленинского комсомола в Рязани получат ключи летом 2026 года

Последний долгострой Рязани наконец-то достроят: жильцы дома на улице Ленинского комсомола получат ключи летом 2026 года. Предыдущий застройщик бросил объект, нынешний доводит его до финала.
Экология, природа, животные

Ещё два моста в Рязанской области освободились от воды

14 населённых пунктов Рязанской области отрезаны от «большой земли» из-за половодья. Под водой остаются мосты, дороги и сотни приусадебных участков. Жизнеобеспечение не нарушено, люди добираются на лодках.
Общество

Тир, планетарий и бассейн появятся в первой флагманской школе в Рязани к 2027 году

В Рязани возводят школу, которой позавидуют многие региональные столицы. Заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун рассказал об этом 9 апреля в ходе отчёта.
Экономика и бизнес

Бережливое производство без границ: Рязань и Беларусь продолжают расширять сотрудничество

8 апреля в Минске состоялась научно-практическая конференция «Бережливое производство и повышение производительности труда». Мероприятие организовано Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации совместно с Агентством развития бизнеса Рязанской области и посвящено внедрению бережливой философии в организациях и применению современных техник повышения эффективности.
Новости кино и ТВ

В Ростове-на-Дону начались съёмки байопика «БАСТА. Начало игры»

В сценах появляется тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России; в доме культуры «Энергетик» специально для съёмок восстановлен и стилизован клуб Команчерро, где проходили первые выступления Басты. 
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.

