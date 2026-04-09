Семерых мигрантов отправили из России рязанские полицейские

Рязанские полицейские отправил на родину семерых иностранцев, нарушивших закон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России 7 уроженцев разных стран, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Пять мигрантов недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии и один гражданин страны Восточной Европы. Эти люди отбывали наказание за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и незаконный сбыт наркотиков.

Двое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. Ранее сотрудники полиции выявили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Мигрантов доставили в Москву, откуда они отправятся самолётами за свой счёт в страны гражданской принадлежности.