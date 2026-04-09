Изображение от Freepik
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

Дарья Петухова
В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину. Даже в формате короткометражной картины лента расскажет о легендарном полёте и о том, как это событие изменило историю всего мира.

Моя собака – космонавт (6+)

– Семейный. Россия

– Продолжительность: 1 час 43 минуты

– В городке рядом с Байконуром живёт десятилетний Миша, увлечённый мечтами о космосе. В день рождения он встречает собаку Белку, казалось бы, обычная встреча, но именно она меняет его жизнь и становится частью большой истории освоения космоса.

Вот это драма! (18+)

– Комедия. США

– Продолжительность: 1 час 46 минут

– Чарли и Эмма готовятся к свадьбе, до которой остаются считанные дни. Кажется, всё идёт идеально, но одно откровение меняет всё. Теперь их отношениям предстоит пройти серьёзное испытание, прежде чем прозвучит заветное «да».

Супер Марио: Галактическое кино (6+)

– Анимация. Япония

– Продолжительность: 1 час 38 минут

– После победы над Боузером и спасения Бруклина Марио сталкивается с новым союзом Варио и Боузера-младшего. Вместе с друзьями и Йоши ему предстоит сорвать их планы по захвату мира.

Гагарин. Обнимая мир (6+)

– Документальный. Россия

– Продолжительность: 37 минут

– Документальный фильм посвящён Юрию Гагарину – первому человеку, покорившему космос, Герою Советского Союза и символу целой эпохи. Картина напомнит о его легендарном полёте 12 апреля 1961 года и расскажет о «Миссии мира», которая сделала имя Гагарина известным во всём мире. Фильм поднимает также такие темы, как ценность диалога культур, уважение к многообразию народов и важность единства человечества.

Мумия. Возрождение зла (18+)

– Хоррор. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Фиона, успешный археолог, оказывается на пороге громкого открытия: она хочет доказать, кем была Морриган – древней богиней или мифическим демоном. Вместе с дочерью Лили она отправляется на остров мумий, где после вскрытия саркофага начинают происходить жуткие события. Теперь Фионе и её команде предстоит раскрыть древнюю тайну и остановить пробудившееся зло, чтобы спасти Лили.

Емельяненко (18+)

– Документальный. Россия

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Александр Емельяненко – легенда российского ММА, бывший чемпион мира и герой множества мемов. Этот откровенный и скандальный кинопортрет показывает жизнь спортсмена на закате карьеры, когда его главный соперник уже он сам.

Хейтер (18+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 1 час 24 минуты

– За образом циничного кролика Хейтера скрывается один из самых жёстких стримеров Рунета. Он привык превращать чужие драмы, предательства и трагедии в повод для насмешек. Фильм состоит из пяти новелл – «Паркур», «Тигр», «Мать», «Скрипач» и история самого интернет-тролля, который неожиданно оказывается по другую сторону экрана.

