Половодье в Рязанской области постепенно отступает, однако ситуация остаётся напряжённой. За последние сутки вода освободила два низководных моста — в Рыбновском и Кораблинском муниципальных округах. Одновременно новый участок ушёл под воду: дорогу в населённом пункте Чермные Кадомского округа затопило, сообщает 9 апреля пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

На сегодняшний день в регионе остаются затопленными 11 низководных мостов и 8 участков автодорог. Под водой находятся 245 приусадебных участков. Самое болезненное последствие паводка — 14 населённых пунктов полностью отрезаны от остальной территории.

Реклама

Власти организовали 9 лодочных переправ — именно они сейчас связывают отрезанные сёла с внешним миром. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Необходимости в эвакуации нет.