В Рязани возводят школу, которой позавидуют многие региональные столицы. Заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун рассказал об этом 9 апреля в ходе отчёта.

По его словам, флагманская школа войдёт в число первых подобных объектов в стране. Внутри разместятся бассейн, спортивный зал, тир, обсерватория, планетарий и класс 3D-моделирования. Такой набор для обычной общеобразовательной школы — редкость даже по меркам крупных городов.

Стройка идёт полным ходом. Сейчас рабочие завершают монолитные работы — их планируют закончить до конца апреля. Параллельно выносят инженерные сети и проектируют подходы к зданию. Школа строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Открытие запланировано на 2027 год.

Флагманская школа — не единственный образовательный объект, который сейчас строится в городе. Всего в Рязани возводят четыре школы и один детский сад.

Среди них — новое здание школы №28 в микрорайоне Мервино. Оно рассчитано на 1100 учеников. На площадке уже забивают сваи. Сдать объект также планируют в 2027 году.