В Рязани спасли пациента с переломом позвоночника после падения с высоты

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил 49-летний пациент, упавший с высоты 4 метров. Травма спины оказалась критической: перелом позвонка с компрессией нервных структур.

Пациент поступил с жалобами на острую боль, слабость и утрату чувствительности в нижних конечностях, а также на проблемы с функциями тазовых органов. Ситуация требовала экстренного вмешательства, и в день госпитализации пациента сразу отправили на операцию.

Реклама

Вмешательство длилось около 4 часов и включало декомпрессию нервных структур (освобождение от костных отломков), установку металлоконструкций для стабилизации позвоночника, вертебропластику (укрепление позвонков специальным медицинским цементом).

Сразу после операции пациент отметил улучшение движений в ногах. Проведена ранняя вертикализация. Уже через 11 дней он покинул клинику на своих ногах и продолжит восстановление амбулаторно.