Изображение от pvproductions на Freepik
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

Алексей Самохин
11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.

Об этом сообщил сайт телеканала. Трансляцию можно будет смотреть как в эфире канала, так и на официальном сайте и в приложении НТВ. Израильская сторона не вводила никаких лимитов на число паломников — это важно на фоне последних лет, когда массовые мероприятия нередко ограничивались.

Что такое Благодатный огонь и откуда берётся эта традиция

Благодатный огонь — это явление, которое ежегодно происходит в Великую Субботу перед православной Пасхой в Кувуклии — часовне над Гробом Господнем в Иерусалиме. По преданию, первым свидетелем чудесного света у гробницы стал апостол Пётр — один из двенадцати учеников Иисуса Христа.

Протоиерей Александр Тимофеев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, поясняет: «Пётр — первый свидетель, который увидел гроб Господень пустым. Он заглянул и увидел пелены, головной плат, который отдельно лежал. Он понял, что произошло то, что выходит за рамки обычных человеческих представлений, и поверил в воскресение».

Первое письменное упоминание явления относится к IV веку. С тех пор его описывали паломники и священнослужители со всего мира — в том числе из русских земель после крещения Руси. Все они называли происходящее чудом.

Как проходит церемония: шаг за шагом

Подготовка к таинству начинается ещё до того, как патриарх войдёт в Кувуклию. Вот как выглядит весь обряд:

  1. Проверка и запечатывание часовни. Кувуклию тщательно осматривают, двери закрывают и стягивают белыми лентами крест-накрест. Створки запечатывают воском. Внутрь вносят только большую серебряную лампаду — именно она вспыхивает первой.
  2. Крестный ход. Процессия трижды обходит часовню с пением, неся хоругви и церковные знамёна с ликами Христа и Богородицы.
  3. Разоблачение патриарха. Перед входом в Кувуклию Иерусалимский патриарх снимает всё праздничное облачение и остаётся в одном подряснике, чтобы всем было видно: источника огня при нём нет.
  4. Молитва у Гроба Господня. В сопровождении епископа Армянской церкви патриарх проходит через придел Ангела к ложу Христову и коленопреклоненно молится о ниспослании огня.
  5. Ожидание чуда. Тысячи верующих — в ротонде, на площади у входа и по всему миру  держат в руках пучки из 33 свечей (по числу лет земной жизни Христа) и молятся вместе с патриархом.
  6. Схождение. Загорается лампада и свечи в руках патриарха. Огонь передают из рук в руки — весь храм озаряется пламенем под колокольный звон и ликование.

Порой огонь сходит за считанные минуты. Иногда верующие ждут часами — и это тоже часть таинства.

Кто хранит ключи от главной христианской святыни

Один из самых неожиданных фактов, связанных с храмом: ключи от дверей храма Воскресения Христова уже много веков хранят две арабские мусульманские династии — Джудех и Нусейбе. Это право им передал египетский султан Салах ад-Дин после того, как отвоевал Иерусалим у крестоносцев.

Когда ворота открываются, в храм входят паломники и процессии сразу нескольких церквей: Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Коптской, Сирийской и Антиохийской. Примечательно, что католики в церемонии не участвуют — с тех пор, как папа римский Иннокентий IV усомнился в божественной природе огня.

Ещё одна живая традиция — арабская молодёжь, которая громко прославляет Всевышнего под бой барабанов прямо в храме. Это выглядит неожиданно на фоне общей атмосферы смирения, но никто не делает замечаний: обряду уже несколько веков.

Что говорит священник о природе чуда

Протоиерей Александр Тимофеев объясняет, что Благодатный огонь — не автоматическое явление по расписанию: «Это всегда ответ на напряжённую молитву. Ещё раз подчеркну: чудо не происходит само по себе в определённое время».

О пророчестве, согласно которому не появление огня означает конец света, священник говорит так: «Последние времена настанут, когда люди перестанут верить во Христа. Пока есть кому молиться, пока находятся верующие — есть смысл продолжать земную историю».

За всю многовековую историю не было ни разу, чтобы благодатный огонь не появился. Даже в XVI веке, когда при власти османов православных верующих не пустили в храм и они молились у закрытых дверей, чудо всё равно было явлено: молния ударила в одну из колонн у входа, расколола её, и свечи в руках молящихся вспыхнули сами.

Как Благодатный огонь доставят в Россию

Частицы огня со Святой земли развозят по всему миру специальными рейсами — сразу после схождения. В Россию его впервые доставили в 1991 году, а с 2003-го это стало ежегодной традицией. Обычно огонь прилетает в Москву в тот же вечер и затем расходится по храмам страны. В том числе привезут его и в Рязань. 

Предыдущая статья
В Рязани спасли пациента с переломом позвоночника после падения с высоты
Следующая статья
В Рязани Госстройнадзор проверил ход строительства ЖК «Видный» и дома на Михайловском шоссе

Популярные материалы

