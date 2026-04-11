В Рязани Госстройнадзор проверил ход строительства ЖК «Видный» и дома на Михайловском шоссе

В Рязани активно продолжается строительство многоквартирных домов. Госстройнадзор проверил ход строительства ЖК «Видный» и дома на Михайловском шоссе.

В микрорайоне Семчино возводится жилой комплекс «Видный» от застройщика ГК «Единство». Госстройнадзор по Рязанской области провёл проверку конструкций с 10-го по технический этаж второго этапа строительства.

Застройщик делает ставку на кирпич — материал, проверенный веками. Его ключевые достоинства — высокая плотность и устойчивость к внешним воздействиям, отличная теплоизоляция, что позволяет жильцам экономить на отоплении зимой и сохранять прохладу летом.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области

Параллельно на Михайловском шоссе строится ещё один многоквартирный дом. Застройщик ООО «РП-Строй» активно монтирует несущие конструкции из сборного железобетона — «скелет» здания, который обеспечит ему прочность на десятилетия.

Госстройнадзор подтвердил: все работы ведутся строго по проекту. Уже готовы конструкции до нулевой отметки, что говорит о надёжном фундаменте будущего дома.