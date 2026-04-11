Игорь Греков
Общество

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков вошёл в пятёрку чиновников с самыми длительными сроками наказания

Анастасия Мериакри
В России продолжают привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников за коррупционные преступления. 7 апреля 2026 года суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 млн рублей по делу о взятках. ТАСС подготовил обзор самых суровых приговоров в отношении чиновников, среди которых оказался и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Самые длительные сроки для чиновников

1. Мэр Махачкалы Саид Амировпожизненное заключение. Признан виновным в организации убийств и подготовке теракта.

Саид Амиров, возглавлявший Махачкалу с 1998 года и ранее занимавший должность заместителя председателя правительства Дагестана, был арестован 1 июня 2013 года в Махачкале. Его обвинили в организации убийства исполняющего обязанности руководителя территориального следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Арсена Гаджибекова, которое произошло в декабре 2011 года.

Позже Амирову были предъявлены обвинения в подготовке покушения на Сагида Муртазалиева, депутата Народного собрания Дагестана и управляющего отделением Пенсионного фонда республики. Муртазалиев считался политическим соперником Амирова. Согласно следствию, планировалось сбить пассажирский самолет с Муртазалиевым на борту с помощью ПЗРК «Стрела-2М».

14 июня 2013 года Амиров был отстранен от должности главы Махачкалы. Спустя год, 9 июля 2014 года, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку нападения на Муртазалиева.

27 августа 2015 года суд вынес новый приговор, признав Амирова виновным в организации убийства Гаджибекова и теракта в каспийском торгово-развлекательном центре «Москва» в 2011 году. На основании всех обвинений Амиров был приговорен к пожизненному заключению.

2. Сенатор Рауф Арашуковпожизненное заключение. Осуждён за участие в преступном сообществе, убийства и хищение газа у «Газпрома».

30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков. В 2011-2014 годах он занимал пост первого вице-премьера Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), а с 2016 года представлял регион в верхней палате парламента. Это задержание стало первым случаем в истории верхней палаты парламента.

Арашуков был обвинен в участии в преступной группе, созданной его отцом Раулем Арашуковым. Группа занималась хищением газа у компании «Газпром» на сумму 4,4 млрд рублей. Также его обвинили в двух убийствах: лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

22 мая 2019 года Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора. 27 декабря 2022 года Мосгорсуд признал обоих Арашуковых виновными и приговорил их к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и хищение газа.

22 октября 2024 года Следственный комитет РФ возбудил против Рауфа Арашукова новое уголовное дело. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере за создание «привилегированных условий содержания» в колонии.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей. По совокупности приговоров ему назначили пожизненное заключение и штраф.

3. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал25 лет. Приговорён за организацию убийств и хищение средств.

9 июля 2020 года был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который был избран на этот пост в 2018 году от ЛДПР. Его задержали по подозрению в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 годы.

20 июля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. В декабре 2021 года стало известно, что в отношении бывшего губернатора и других лиц были возбуждены дополнительные уголовные дела. Эти дела касались создания преступного сообщества, незаконного предпринимательства, мошенничества и хищения активов МСП-банка на сумму более двух миллиардов рублей. Все эти дела были объединены в одно производство.

10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в убийствах и покушениях на убийство. 3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы вынес новый приговор, приговорив его к 25 годам лишения свободы по делу о хищении средств из МСП-банка. Этот приговор был вынесен с учетом предыдущего приговора.

4. Экс-глава Клинского района Александр Постригань18 лет. Осуждён за превышение полномочий, взятки и мошенничество.

29 июня 2018 года бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя (занимал пост с 1992 по 2014 годы) задержали по подозрению в превышении полномочий и взяточничестве. Позже против него возбудили дела о служебном подлоге, мошенничестве и растрате средств на сумму 43 миллиона рублей. По данным следствия, Постригань, используя своих родственников и связанных лиц, незаконно завладел правами на несколько муниципальных объектов, нанеся ущерб городу на указанную сумму.

15 мая 2019 года Генеральная прокуратура РФ подала в Клинский городской суд иск о конфискации у Постриганя 1700 объектов недвижимости и другого имущества общей стоимостью 9 миллиардов рублей. 17 сентября того же года суд удовлетворил иск полностью. В июле 2020 года было возбуждено новое уголовное дело против Постриганя — о создании преступного сообщества и мошенничестве.

24 декабря 2020 года Клинский городской суд Московской области признал Постриганя виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий, приговорив его к 15 годам лишения свободы. 20 ноября 2023 года суд вновь вынес приговор, признав бывшего чиновника виновным в мошенничестве, организации преступного сообщества, присвоении и отмывании имущества, и увеличил срок заключения до 18 лет.

5. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков17 лет. Приговорён за мошенничество и получение взяток на сумму более 136 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на медицинское оборудование и закупку дорожной техники. Также он предоставил ложные сведения при назначении на должность.

14 июля 2023 года был задержан бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, который занимал эту должность с 2017 по 2021 годы. Следствие утверждает, что в период с 2018 по 2021 годы Греков получал взятки от руководителей коммерческих организаций на сумму свыше 136 миллионов рублей. Взятки предназначались за помощь в заключении государственных контрактов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для региона. В рамках этого же дела обвинения были предъявлены бывшей заместительнице министра здравоохранения области и экс-сенатору региона Ирине Петиной. Кроме того, Греков похитил из бюджета более 15 миллионов рублей при закупке дорожной техники. Также выяснилось, что при назначении на должность вице-губернатора он предоставил ложную информацию об отсутствии погашенной судимости.

16 мая 2025 года суд приговорил Игоря Грекова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 миллионов рублей. Однако 12 августа 2025 года Рязанский областной суд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до 16 лет и 11 месяцев и уменьшив сумму штрафа на 50 тысяч рублей.

Другие крупные дела

  • Мэр Владивостока Олег Гуменюк16 лет и 6 месяцев (позже срок был снижен).
  • Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв15 лет и 3 месяца.
  • Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин15 лет.

