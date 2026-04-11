Борис Ясинский обсудил с жителями благоустройство улицы Павлова и проблему незаконной торговли

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский провёл личный приём граждан, на котором рассмотрел ряд актуальных вопросов, касающихся благоустройства и городской инфраструктуры.
Благоустройство территории на улице Павлова
К главе обратились заведующие детскими садами, которые находятся на улице Павлова. Они выразили интерес к ходу благоустройства территории. В ответ представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что запланированы следующие работы:
- мощение тротуарной плиткой,
- обустройство зон отдыха,
- установка системы освещения и малых архитектурных форм,
- озеленение.
Парковки будут сохранены на въезде с двух сторон улицы, а пока около благоустраиваемой территории можно парковаться на платных парковках.
Несанкционированная торговля на Первомайском проспекте
Следующая заявительница подняла вопрос о несанкционированной торговле на Первомайском проспекте. Начальник управления административно-технической инспекции сообщил, что рейды по выявлению нарушений проводятся ежедневно, и с начала 2026 года было оштрафовано 466 человек. Также было отмечено, что в городе есть бесплатные разрешенные места для торговли, такие как Первомайский рынок и ярмарки выходного дня.
Застройка в районе улиц Высоковольтная, Весенняя, Шевченко
Ещё одна рязанка обратилась с вопросом по застройке в районе улиц Высоковольтная, Весенняя, Шевченко. Ей разъяснили, что здесь будет проведено комплексное развитие территории. Проект решения о комплексном развитии территории уже создан и опубликован на сайте администрации. Следующие этапы включают:
- проведение общих собраний собственников домов,
- принятие решения о КРТ,
- организацию торгов.
Все обращения, поступившие в ходе личного приёма, находятся на контроле, и руководителям структурных подразделений даны соответствующие поручения.