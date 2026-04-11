Борис Ясинский обсудил с жителями благоустройство улицы Павлова и проблему незаконной торговли

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский провёл личный приём граждан, на котором рассмотрел ряд актуальных вопросов, касающихся благоустройства и городской инфраструктуры.

Благоустройство территории на улице Павлова

К главе обратились заведующие детскими садами, которые находятся на улице Павлова. Они выразили интерес к ходу благоустройства территории. В ответ представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что запланированы следующие работы:

мощение тротуарной плиткой,

обустройство зон отдыха,

установка системы освещения и малых архитектурных форм,

озеленение.

Парковки будут сохранены на въезде с двух сторон улицы, а пока около благоустраиваемой территории можно парковаться на платных парковках.

Несанкционированная торговля на Первомайском проспекте

Следующая заявительница подняла вопрос о несанкционированной торговле на Первомайском проспекте. Начальник управления административно-технической инспекции сообщил, что рейды по выявлению нарушений проводятся ежедневно, и с начала 2026 года было оштрафовано 466 человек. Также было отмечено, что в городе есть бесплатные разрешенные места для торговли, такие как Первомайский рынок и ярмарки выходного дня.

Застройка в районе улиц Высоковольтная, Весенняя, Шевченко

Ещё одна рязанка обратилась с вопросом по застройке в районе улиц Высоковольтная, Весенняя, Шевченко. Ей разъяснили, что здесь будет проведено комплексное развитие территории. Проект решения о комплексном развитии территории уже создан и опубликован на сайте администрации. Следующие этапы включают:

проведение общих собраний собственников домов,

принятие решения о КРТ,

организацию торгов.

Все обращения, поступившие в ходе личного приёма, находятся на контроле, и руководителям структурных подразделений даны соответствующие поручения.