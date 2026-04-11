В Рязани снесли аварийное здание у ТРЦ «Малина», водоотведение восстановлено

В Рязани завершены работы по сносу аварийного здания, расположенного рядом с торгово-развлекательным центром «Малина». В процессе сноса подрядная организация столкнулась с непредвиденными трудностями: была сдвинута крышка канализационного колодца, а сам колодец оказался засыпан кирпичом и строительным мусором.

Сотрудники МП «Водоканал города Рязани» оперативно провели работы по устранению засора на сетях водоотведения по адресу Соборная, 15. В результате выполненных работ колодец был очищен, водоотведение восстановлено.

В операции были задействованы 3 единицы спецтехники и 5 специалистов Водоканала, что позволило быстро решить проблему и восстановить нормальную работу канализационных систем в данном районе .

Снос аварийного здания стал необходимым шагом для обеспечения безопасности горожан, так как ранее жители выражали опасения по поводу состояния здания, которое представляло угрозу из-за своего аварийного состояния.