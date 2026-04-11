Половодье отступает, в Рязани уровень воды в Оке за сутки понизился на 10 см

По состоянию на 11:00 11 апреля 2026 года, ситуация с весенним половодьем на территории Рязанской области остаётся под контролем. Данные предоставлены Рязанским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Уровень воды в реках

Река Ока в черте города Рязани:

Уровень воды понизился на 10 см и составляет 530 см выше нулевой отметки.

Река Ока в районе села Старая Рязань:

Уровень воды повысился на 8 см и составляет 581 см выше нулевой отметки.

Река Ока в районе города Касимова:

Уровень воды повысился на 16 см и составляет 517 см выше нулевой отметки.

Река Мокша в черте рабочего посёлка Кадом:

Уровень воды повысился на 2 см и составляет 649 см выше нулевой отметки.

Река Проня в черте населённого пункта Быково:

Уровень воды понизился на 61 см и составляет 269 см выше нулевой отметки.

Река Ранова в районе села Троица:

Уровень воды понизился на 16 см и составляет 619 см выше нулевой отметки.

Река Верда в районе города Скопина:

Уровень воды повысился на 2 см и составляет 169 см выше нулевой отметки.

Власти продолжают мониторинг уровня воды в реках. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и следить за обновлениями от местных органов власти и МЧС .