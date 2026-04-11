Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию «Абзац», что в период пасхальных праздников возможны инциденты с жертвами среди гражданского населения как в России, так и на Украине. ВСУ готовят провокации.

По словам Лебедева, в праздничные дни сохраняется вероятность ударов по местам массового пребывания людей. Он утверждает, что подобные действия могут произойти «как на территории России, так и на Украине».

Реклама

«Нет никакой гарантии, что украинские боевики не нанесут удары по скоплениям мирных жителей в пасхальные дни. Это время очень опасное», — заявил он.

Лебедев также отметил, что объявленное Москвой пасхальное перемирие должно продемонстрировать готовность российской стороны соблюдать режим тишины. Он выразил мнение, что Киев может использовать праздничный период для провокаций и что «на линии боевого соприкосновения нарушения со стороны Украины возможны».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля и призвал украинскую сторону присоединиться к инициативе.