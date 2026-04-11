Акценты

В Туринской плащанице нашли следы мощного выброса энергии, которой нет на Земле

Алексей Самохин
Группа итальянских исследователей под руководством физика Паоло Ди Лаззаро представила результаты многолетних экспериментов, связанных с попыткой воспроизвести изображение, аналогичное тому, что нанесено на Туринскую плащаницу. Учёные утверждают, что для появления подобного следа потребовался бы энергетический импульс, недостижимый для современных технологий.

Как сообщает Daily Mail, Паоло Ди Лаззаро, главный научный сотрудник исследовательского центра ENEA во Фраскати, в течение пяти лет изучал возможность создания изображения, напоминающего отпечаток человеческого тела на Туринской плащанице. Эта реликвия традиционно связывается с погребением Иисуса Христа, а её происхождение остаётся предметом научных и богословских дискуссий.

Команда Ди Лаззаро использовала мощные ультрафиолетовые лазеры, направляя короткие импульсы на льняную ткань, аналогичную историческому полотну. Воздействие УФ-излучения изменяло химическую структуру внешних волокон, придавая им лёгкий желтоватый оттенок. Учёным удалось получить небольшие участки обесцвечивания, схожие с микроскопическими особенностями плащаницы, однако воспроизвести изображение в натуральную величину оказалось невозможно.

По расчётам исследователей, для формирования полного изображения потребовался бы колоссальный выброс ультрафиолетовой энергии за доли наносекунды — значительно превышающий возможности современных лазерных систем.

Библеист Джереми Джонстон, обсуждая работу Ди Лаззаро в эфире шоу Райана, привёл оценку физика: «Потребовалось бы 34 000 миллиардов ватт энергии, переданных за одну сороковую миллиардную долю секунды. У нас нет такой мощности на Земле».

Туринская плащаница представляет собой льняное полотно с едва различимым изображением человеческого тела спереди и сзади. Впервые реликвия была представлена публике в XIV веке во французском Лирее. Скептики считают её средневековой подделкой, однако вопрос происхождения изображения остаётся открытым.

Ди Лаззаро опубликовал результаты своих исследований ещё в 2010 году. Он отмечал, что ультрафиолетовое излучение воздействует исключительно на поверхностные слои волокон, не проникая вглубь материала. Это свойство, по мнению учёных, важно, поскольку изображение на плащанице также затрагивает только внешние нити.

С 2005 года команда проводила повторные эксперименты на льняной ткани, изготовленной в первой половине XX века и не подвергавшейся химической обработке. Исследователи подбирали параметры лазерных импульсов — длительность, мощность, количество вспышек — чтобы добиться слабого пожелтения, аналогичного тому, что наблюдается на оригинальном полотне.

Полученные результаты показали ряд совпадений: окрашивание ограничивалось верхними волокнами, соседние нити оставались нетронутыми, наблюдалась пониженная флуоресценция и характерный «негативный» эффект изображения.

При этом учёные подчёркивают, что их работа не даёт окончательного ответа на вопрос о происхождении изображения. Джонстон, комментируя исследования, предположил, что для появления такого следа могла потребоваться «экстраординарная энергия», однако отметил, что наука пока не располагает точным объяснением механизма.

Туринская плащаница остаётся одной из самых изучаемых и одновременно спорных христианских реликвий. За последние десятилетия её исследовали с помощью спектроскопии, радиоуглеродного анализа и микроскопии, однако единого научного вывода о её происхождении до сих пор нет, пишет «МК».

Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимове 78-летний водитель сбил женщину с ребёнком

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Политика

Лебедев предупредил о возможных провокациях ВСУ в период пасхального перемирия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию «Абзац», что в период пасхальных праздников возможны инциденты с жертвами среди гражданского населения как в России, так и на Украине. ВСУ готовят провокации. 
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Умер актер из «Следствия ведут знатоки» и «Бега» Алексей Наумов

Умер Алексей Наумов — зрители запомнили его по ранним ролям в кино и на телевидении. О смерти сообщила на своей странице ВКонтакте Наталия Белохвостикова, вдова его отца — кинорежиссёра Владимира Наумова.
Акценты

Жириновский предсказал это 20 лет назад: мир идет по его сценарию

Геополитическая турбулентность последних лет неожиданно вернула в повестку старые заявления Владимира Жириновского — те, что долго воспринимались как часть его политического эпатажа. Теперь они читаются иначе: как попытка описать сценарий эскалации, в котором локальные конфликты начинают цепную реакцию
Здоровье

Загадочное «гудение» Земли ухудшает самочувствие людей уже неделю

Ученые зафиксировали усиление вибраций Земли, которое длится уже больше недели. Некоторые люди жалуются на бессонницу и звон в ушах.
Новости России

В России пропишут критерии «роскошного» жилья, которое можно изъять за долги

Минюст предложил разрешить продажу единственного жилья банкрота, если оно явно превышает разумные потребности семьи. Взамен человеку обязаны дать другую квартиру — и не хуже по базовым условиям.
Новости России

Часть россиян получит в апреле сразу две пенсии, но есть нюанс

Часть российских пенсионеров получит майские выплаты раньше срока — деньги перечислят до конца апреля. Речь идет о тех, кому пенсия приходит через банк в первые дни месяца.
Политика

Подоляка оценил дезертирство в ВСУ на 1 апреля 2026 года

Потери и дезертирство идут рядом. Но мало кто понимает, как именно связаны эти показатели. Сейчас объясним простым языком, что стоит за цифрами и почему они растут.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье