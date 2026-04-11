Группа итальянских исследователей под руководством физика Паоло Ди Лаззаро представила результаты многолетних экспериментов, связанных с попыткой воспроизвести изображение, аналогичное тому, что нанесено на Туринскую плащаницу. Учёные утверждают, что для появления подобного следа потребовался бы энергетический импульс, недостижимый для современных технологий.

Как сообщает Daily Mail, Паоло Ди Лаззаро, главный научный сотрудник исследовательского центра ENEA во Фраскати, в течение пяти лет изучал возможность создания изображения, напоминающего отпечаток человеческого тела на Туринской плащанице. Эта реликвия традиционно связывается с погребением Иисуса Христа, а её происхождение остаётся предметом научных и богословских дискуссий.

Команда Ди Лаззаро использовала мощные ультрафиолетовые лазеры, направляя короткие импульсы на льняную ткань, аналогичную историческому полотну. Воздействие УФ-излучения изменяло химическую структуру внешних волокон, придавая им лёгкий желтоватый оттенок. Учёным удалось получить небольшие участки обесцвечивания, схожие с микроскопическими особенностями плащаницы, однако воспроизвести изображение в натуральную величину оказалось невозможно.

По расчётам исследователей, для формирования полного изображения потребовался бы колоссальный выброс ультрафиолетовой энергии за доли наносекунды — значительно превышающий возможности современных лазерных систем.

Библеист Джереми Джонстон, обсуждая работу Ди Лаззаро в эфире шоу Райана, привёл оценку физика: «Потребовалось бы 34 000 миллиардов ватт энергии, переданных за одну сороковую миллиардную долю секунды. У нас нет такой мощности на Земле».

Туринская плащаница представляет собой льняное полотно с едва различимым изображением человеческого тела спереди и сзади. Впервые реликвия была представлена публике в XIV веке во французском Лирее. Скептики считают её средневековой подделкой, однако вопрос происхождения изображения остаётся открытым.

Ди Лаззаро опубликовал результаты своих исследований ещё в 2010 году. Он отмечал, что ультрафиолетовое излучение воздействует исключительно на поверхностные слои волокон, не проникая вглубь материала. Это свойство, по мнению учёных, важно, поскольку изображение на плащанице также затрагивает только внешние нити.

С 2005 года команда проводила повторные эксперименты на льняной ткани, изготовленной в первой половине XX века и не подвергавшейся химической обработке. Исследователи подбирали параметры лазерных импульсов — длительность, мощность, количество вспышек — чтобы добиться слабого пожелтения, аналогичного тому, что наблюдается на оригинальном полотне.

Полученные результаты показали ряд совпадений: окрашивание ограничивалось верхними волокнами, соседние нити оставались нетронутыми, наблюдалась пониженная флуоресценция и характерный «негативный» эффект изображения.

При этом учёные подчёркивают, что их работа не даёт окончательного ответа на вопрос о происхождении изображения. Джонстон, комментируя исследования, предположил, что для появления такого следа могла потребоваться «экстраординарная энергия», однако отметил, что наука пока не располагает точным объяснением механизма.

Туринская плащаница остаётся одной из самых изучаемых и одновременно спорных христианских реликвий. За последние десятилетия её исследовали с помощью спектроскопии, радиоуглеродного анализа и микроскопии, однако единого научного вывода о её происхождении до сих пор нет, пишет «МК».