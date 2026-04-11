В Рязанской области ночью при пожаре погиб 63-летний мужчина

Сегодня, 11 апреля 2026 года, в ночное время в селе Малый Сапожок Сапожковского района произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В результате пожара погиб 63-летний мужчина. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокурора района. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

Реклама

Неосторожное обращение с огнём — самая частая причина пожаров. Будьте внимательны и соблюдайте правила пожарной безопасности!