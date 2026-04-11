Экология, природа, животные

В Рязанской области остаются затопленными 244 участка и 12 населённых пунктов

Анастасия Мериакри
За последние сутки в Рязанской области от воды освободился один приусадебный участок в городе Рязани, а также два низководных моста в Кораблинском и Сапожковском муниципальных округах.

На сегодняшний день остаются затопленными 9 низководных мостов, 8 участков автодорог, 244 приусадебных участка. 12 населённых пунктов остаются отрезанными от внешнего мира.

Для обеспечения транспортной доступности на территории области организовано 8 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

